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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

132 واحد مسکن به مددجویان مازنی واگذار شد

132 واحد مسکن به مددجویان مازنی واگذار شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: 132 واحد مسکن روستایی و شهری به مددجویان استان در دهه فجر واگذار شد.

ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 25 تعاونی تولید و مصرف از سوی اداره کل تعاون، 65 واحـــد مهد کودکهای خصوصی، 100 طرح اشتغال از سوی سازمان بهزیستی در ایام دهه فجر امسال اجرا شد.
 
وی خاطرنشان کرد: 104 طرح اشتغال و اهـداء جهیزیه بیش از 100 زوج جوان از سوی کمیته امــداد امام خمینی (ره) از عمــــده طرحها و پروژه های مورد بهره برداری در دهــــه فجر بوده است.

باغبانی از عمده دیگر برنامه های کمیته تعاون را افتتاح ساختمان اداری جدید تامین اجتماعی در شهرستان بهشهر عنوان کرده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 1253403

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