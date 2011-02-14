ضرب 40 هزار سکه یادبود ولادت امیرالمومنین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه هیئت وزیران به ریاست احمدی نژاد عصر دیروز یکشنبه برگزار شد که در آن برخی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی تصویب شد.

بر این اساس، هیئت وزیران با امضای مقدماتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین ایران و ترکیه موافقت کرد. هیئت وزیران با ضرب 40 هزار قطعه سکه طلای یادبود به مناسبت بزرگداشت ولادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) موافقت کرد.

همچنین دولت با با تشکیل کارگروه صادرات و انتشار مرحله دوم اوراق مشارکت برای سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کرد.

بر این اساس، هیئت وزیران همچنین آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت را اصلاح کردند.

دولت در این جلسه با ارتقای درمانگاه حضرت قائم(عج)بوشهر به مرکز جراحی نیز موافقت کرد.