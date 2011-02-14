تبریز بهترین حوزه توسعه روابط ایران با ترکیه/ پیروزی"انقلاب اسلامی سفید"

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همکاری دو جانبه داشته باشند آذربایجان شرقی و تبریز بهترین حوزه سرزمینی ایران برای این همکاری هاست.

وی افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی و زبانی، آذربایجان شرقی می تواند پیشقراول استان های مختلف کشورمان در توسعه مناسبات با ترکیه باشد.

این کارشناس ارشد مسایل سیاسی منطقه با بیان اینکه حوزه های "رقایت"، "رفاقت" و "تقابل" حوزه های مختلف همکاری دو کشور در سطح بین الملل است، ادامه داد: با توجه به تحولات داخلی ترکیه، خوشبختانه حوزه تقابل ایران و ترکیه از بین رفته و دایره تضاد بین این دو کشور تنگ شده و در عوض حوزه رفاقت ایران و ترکیه افزایش یافته است ضمن اینکه رقابت در زمینه اقتصادی همچنان بین این دو کشور وجود دارد.

منصور حقیقت پور اضافه کرد: مباحثی مانند مناقشه قره باغ، بحث طالبان، منطقه بالکان و مسایل بوسنی و هرزگوین می تواند حوزه همراهی دو کشور تعریف شود؛ به ویژه در موضوع قره باغ اگر دو کشور به توافقاتی دست پیدا کنند می توانند به کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در به سرانجام رسیدن این چالش دیرینه کمک شایانی داشته باشند.

این استاد دانشگاه افزود: مباحث کشورهای فلسطین، لبنان، مصر و کشورهای عربی می تواند دیگر حوزه های همراهی دو کشور ترکیه و ایران باشد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه همکاری ایران و ترکیه در مسایل اقتصادی برخلاف حوزه سیاسی به سمت و سوی رقابت است، خاطرنشان کرد: توافق دو کشور در تولیدات تجاری مشترک با برند ترکیه به ویژه در تولید پوشاک، مبلمان و دکوراسیون می تواند به نفع طرفین باشد.

حقیقت پور خاطرنشان کرد: ورود ترکیه به اردوگاه جهان اسلام بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی ایران است که باید استقبال و حمایت شود و از توان این کشور در مسایلی مانند فلسطین بهره برداری گردد.

وی تلاش مسئولان ارشد ترکیه در خشکاندن ریشه های فکری و اندیشه ای پان ترکیسم در محافل دانشگاهی و روشنفکری ترکیه را خواستار شد و مسئولیت رسانه ها در این موضوع را مورد تاکید قرار داد.

کارشناس ارشد مسایل سیاسی منطقه از تعبیر "پیروزی انقلاب اسلامی سفید" در ترکیه یاد کرد و گفت: با روی کارآمدن دولت اسلامگرا، حاکمیت سکولار بدون خونریزی و بدون استفاده از هر وسیله سخت افزاری به محاق رفته است و هم اکنون در ترکیه سنی نشین، شیعیان نیز می توانند مراسمات مذهبی خود را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند.

وی به برگزاری آیین باشکوه عاشورای امسال با حضور عبدالله گل و علی اکبر ولایتی- مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل - اشاره کرد و افزود: نکته جالب توجه اینکه رئیس جمهور ترکیه در این مراسم از چاپ چند میلیونی نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر به عنوان منشور اداری این کشور خبر داده بود.

عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در راس هیئتی سیاسی- اقتصادی و تجاری امشب وارد تهران می شود و پس از ملاقات با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور ورئیس مجلس به شهرهای اصفهان و تبریز عزیمت خواهد کرد.