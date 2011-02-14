هیچکس حق جذب نیرو در آموزش و پرورش را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی روز گذشته در همایش رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با اشاره به حجم گسترده برنامههای اجرایی در آموزش و پرورش افزود: اگر چه پیشرفت برنامهها و پروژههای در دست اجرا به خوبی صورت میگیرد اما هنوز آن چه مورد انتظار بوده، اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه خدمترسانی بیشتر به فرهنگیان تلاش، همراهی و مساعدت رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را میطلبد، ادامه داد: نخستین وظیفه این ادارات، تهیه و ارائه گزارش از وضعیت استانها در سراسر کشور است تا بتوانیم بر اساس صحیحترین اطلاعات، مشکلات را شناسایی و برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت و خدمت به جامعه فرهنگیان به عنوان مؤثرترین ستون آموزش و پرورش، اقدام کنیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ملاک ارزیابی آموزش و پرورش، دقت و سلامت کار ارزیابان عملکرد این وزارتخانه در سراسر کشور است.
حاجیبابایی به محوریت "معلم " در بخشنامهها اشاره کرد و افزود: تحول در آموزش و پرورش با توجه به معلم ایجاد میشود بنابراین باید به معلم خدمت شود تا او با فراغ خاطر بتواند به تعلیم و تربیت بپردازد.
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