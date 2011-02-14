کارت کنکور کارشناسی ارشد منتشر شد/ فرصت دریافت کارت تا جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 می توانند از امروز کارت ورود به جلسه خود را با مراجعه به آدرس www.sanjesh.org و وارد کردن اطلاعات خود از جمله کد رهگیری یا شماره پرونده و رمز ورود نسبت دریافت و نسبت به شناسایی محل برگزاری آزمون رشته مورد نظر اقدام کنند.

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد تنها در یک صورت امکان پذیر است داوطلبان می بایست ما به تفاوت هزینه ثبت نام شرکت در این آزمون را که برای یک رشته امتحانی 33 هزار ریال و دو رشته امتحانی 66هزار ریال است، پرداخت کنند.

متقاضیان می توانند پرداخت هزینه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 90 را در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش و از طریق کارت های بانکی عضو شتاب که اسامی آنها در این پایگاه ذکر شده، انجام دهند.

تنها پس از دریافت رمز ورود هزینه ما به تفاوت از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش، می توان کارت ورود به جلسه را مشاهده کرد.

به گزارش مهر، امتحانات 142 کد رشته‌ امتحانی‌ کنکور ارشد سال 90 در صبح و بعدازظهر روزهای 27، 28 و 29 بهمن ماه 89 و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی برگزار می شود.



