بررسی راههای رسیدگی به بودجه 90 در جلسه کمیسیون آئین نامه مجلس

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: علاوه بر بررسی مواد مربوط به اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، در جلسه صبح روز یکشنبه این کمیسیون، بحث مربوط به چگونگی بررسی لوایح بودجه سنواتی در صورت تاخیر دولت در ارائه به مجلس مورد تبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی ادامه داد: یک پیشنهاد این بود که با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال برای بررسی بودجه 90 بودجه به صورت دو دوازدهم بودجه جاری به تصویب برسد.

یوسف نژاد گفت: پیشنهاد دیگر اصلاح آئین نامه داخلی مجلس در خصوص شیوه بررسی بودجه بود. در این پیشنهاد تاکید شده است که ارائه طرح بودجه به صورت دو دوازدهم ممکن باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آئین نامه مجلس خاطرنشان کرد: این پیشنهادات در جلسه کمیسیون مطرح شد اما به تصویب نرسید. بحث درخصوص آن به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

یوسف نژاد گفت: از آنجا که دولت همواره در ارائه لوایح بودجه سنواتی به مجلس تاخیر دارد و امسال بیشترین تاخیر را در این زمینه شاهد هستیم، نمایندگان مجلس به دنبال راهی برای ساماندهی به بررسی این لایحه در مجلس حتی در صورت تاخیر هستند.

به گزارش مهر، دولت طبق قانون موظف است 15 آذر هر سال لایحه بودجه سالانه را به مجلس تقدیم کند. بررسی این لایحه در مجلس حدود 40 روز زمان می برد .

نمایندگان مجلس از نیمه دوم آذرماه در تذکرات مختلف به دولت خواستار تقدیم لایحه بودجه سال 1390 به مجلس شدند و به دنبال آن حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی و شهاب الدین صدر نواب رئیس مجلس در نامه های جداگانه به رئیس جمهور خواستار تسریع در ارائه این لایه به مجلس شده اند.

این درحالی است که میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه لایجه بودجه به مجلس در تاریخ اول اسفند خبر داد.