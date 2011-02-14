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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

اختصاصی مهر /

سکه یادبود میلاد رسول اکرم (ص) در راه بازار

سکه یادبود میلاد رسول اکرم (ص) در راه بازار

سکه یادبود میلاد رسول اکرم (ص) در هفته وحدت ( 27 بهمن تا 3 اسفندماه) وارد بازار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سکه یادبود میلاد رسول اکرم (ص) به وزن 12 گرم و با آلیاژ 92 درصد مس، 4 درصد نیکل و 2 درصد آلومینیم در هفته وحدت ( 27 بهمن تا 3 اسفندماه) وارد بازار می‌شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سکه یادبود میلاد رسول اکرم(ص) یکی از سکه هایی است که بانک مرکزی طی سال جاری وارد بازار خواهد کرد.

تمبر یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی، سکه یادبود 2000 ریالی و 5000 ریالی رایج، سکه یادبود نقره ای، سکه های گرمی و غیره از جمله مجموعه های جدید بانک مرکزی است.

سکه های طلای یک گرمی هم از 16 بهمن ماه جاری وارد بازار شد، همچنین اخیرا سکه های 200 و 500 تومانی خرد وارد چرخه معاملات اقتصادی مردم شده است.

کد مطلب 1253419

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