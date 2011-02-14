سرمربی "مونشن گلادباخ" برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماکس ابرل، مدیر ورزشی باشگاه مونشن گلادباخ در خصوص اخراج سرمربی این تیم گفت: پس از دو شکست مقابل حریفان مستقیم ما اشتوتگارت و سنت پائولی، تصمیم به برکناری فرانتزاک گرفتیم. البته اتخاذ این تصمیم برای ما بسیار دشوار بود.

"رینر بونهوف"، نایب رئیس باشگاه مونشن گلادباخ نیز گفت: امیدوار بودیم با این مربی به اهدافی که در نظر داشتیم دست پیدا کنیم اما پس از نتایج هفته های اخیر تصمیم به برکناری این مربی گرفتیم.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، از کریستین گراس، مربی پیشین تیم های تاتنهام و اشتوتگارت، به عنوان جانشین فرانتزاک نام برده می شود. مونشن گلادباخ در حال حاضر با 16 امتیاز در رده آخر جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا قرار دارد.