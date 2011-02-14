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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

در اصفهان؛

فیلمهای جشنواره فجر در برنامه تلویزیونی"اکران"نقد می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: برنامه تلویزیونی "اکران" شبکه استانی اصفهان در ایام جشنواره فیلم فجر به نقد و بررسی فیلمهای این جشنواره می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، برنامه تلویزیونی اکران این روزها همزمان با جشنواره فیلم فجر از شبکه استانی اصفهان پخش می‌شود و فیلمهای این جشنواره را با حضور منتقدان اصفهانی مورد نقد و برسی قرار می‌دهد.

برنامه اکران که با اجرای کامران نیستانی برگزار می‌شود و در این برنامه‌ با دعوت از مسئولان فرهنگی و هنری شهر اصفهان مسائل مربوط به فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شهر اصفهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین این روزها و همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به جشنواره فیلم فجر در سایت اکران به نشانی www.ekrantv5ir به نمایش گذاشته شده است.

مسئولان هنری و فیلمسازان با حضور در این برنامه در مورد نحوه برگزاری جشنواره فیلم فجر به گفتگو پرداخته و فیلمهای دومین جشنواره فیلم فجر در اصفهان را مورد نقد و برسی قرار می‌دهد همچنین این برنامه با مصاحبه‌های مردمی نظرات هنرمندان و مردم هنردوست شهر اصفهان را در برگزاری جشنواره فیلم فجر جویا شده است.

جشنواره فیلم فجر در اصفهان روز گذشته یکشنبه چهارمین روز خود را سپری کرد و در این زمینه فیلم‌های‌"گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمی‌کیا، "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی و "قبرستان غیرانتفاعی" محسن دامادی اکران شد.

کد مطلب 1253421

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