طنزپردازان جراحان اجتماعی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، نصرالله شفیعی صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر طنز استان بوشهر اظهار داشت: هنرمندان می توانند در قالب طنز ناهنجاریهای جامعه را به درستی نشان و انعکاس دهند.

وی با تاکید بر اهمیت مطالعه و تحقیق بیشتر برای هنرمندان و کارگردانان طنزپرداز تئاتر استان، ابراز امیدواری کرد که سطح کیفی جشنواره تئاتر طنز تنگستان هر سال بهتر از قبل باشد و از داوران و بازبینها خواست که نظارت کافی‌ را در این خصوص داشته باشند.

شفیعی برگزاری تئاتر بسیج، تئاتر طنز و سوگواره تعزیه استان بوشهر در شهرستان تنگستان را نشان دهنده رشد و پیشرفت و نیز توانمندی هنرمندان این شهرستان در زمینه‌ های مختلف فرهنگی‌ -هنری عنوان کرد و افزود: برگزاری جشنواره تئاتر فجر، دشتستان، طنز تنگستان، کوتاه گناوه، کودک و نوجوان دیر و خیابانی خورموج را زمینه ساز فعالیت و پویایی هنرمندان این رشته است.