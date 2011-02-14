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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

طنزپردازان جراحان اجتماعی جامعه هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر هنرمندان طنزپرداز متعهد را همانند پزشکانی توصیف کرد که با شناسایی‌ ناهنجاریها و کجیها به جراحی و درمان این دردها و بیماریها می ‌‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، نصرالله شفیعی صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر طنز استان بوشهر اظهار داشت: هنرمندان می توانند در قالب طنز ناهنجاریهای جامعه را به درستی نشان و انعکاس دهند.

وی با تاکید بر اهمیت مطالعه و تحقیق بیشتر برای هنرمندان و کارگردانان طنزپرداز تئاتر استان، ابراز امیدواری کرد که سطح کیفی جشنواره تئاتر طنز تنگستان هر سال بهتر از قبل باشد و از داوران و بازبینها خواست که نظارت کافی‌ را در این خصوص داشته باشند.

شفیعی برگزاری تئاتر بسیج، تئاتر طنز و سوگواره تعزیه استان بوشهر در شهرستان تنگستان را نشان دهنده رشد و پیشرفت و نیز توانمندی هنرمندان این شهرستان در زمینه‌ های مختلف فرهنگی‌ -هنری عنوان کرد و افزود: برگزاری جشنواره تئاتر فجر، دشتستان، طنز تنگستان، کوتاه گناوه، کودک و نوجوان دیر و خیابانی خورموج را زمینه ساز فعالیت و پویایی هنرمندان این رشته است.

کد مطلب 1253423

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