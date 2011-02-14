سری جدید اتوبوسهای دو کابین خارجی وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب افزود: 30 دستگاه اتوبوس دوکابین خارجی که از استانداردهای روز دنیا برخوردارند وارد گمرک شده است که در حال طی کردن مراحل ترخیص و حمل این اتوبوس ها به تهران هستیم و در تلاشیم که این اتوبوس ها از اسفند ماه وارد خطوط شوند.
وی ادامه داد : پنج دستگاه از این اتوبوس ها به صورت ( CKD) وارد شده و با مشارکت شرکت های خودرو ساز داخلی در کشور مونتاژ می شوند و 25 دستگاه نیز به صورت کاملا ساخته شده (CBU) وارد کشور شده اند.
تشکری هاشمی تصریح کرد : قرار داد خرید 700 اتوبوس دوکابین با 100 درصد پول شهرداری منعقد شده است که سری اول این اتوبوس ها وارد کشور شده و امیدواریم به مرور سایر اتوبوس ها هم وارد ناوگان شوند تا بتوانیم ضمن خدمات رسانی بهتر به شهروندان در خطوط موجود اتوبوس های تندرو، نسبت به توسعه خطوط و احداث خطوط جدید BRT در شهر نیز اقدام کنیم.
وی افزود: سری جدید اتوبوسهای دو کابین مانند سری قبلی اتوبوسها از استانداردهای روز دنیا برخوردارند و این اتوبوسها نیز دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی، GPS، دوربینهای کنترلی و سیستمهای اطلاعرسانی و... هستند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه اتوبوسهای دو کابین در مرحله نخست در خطوط تندرو به کارگیری می شوند اما در تلاشیم به مرور از اتوبوسهای پرظرفیت و با کیفیت در سایر خطوط نیز استفاده کنیم گفت: توسعه خطوط تندور یکی از مهمترین اولویتهای کاری حوزه حمل و نقل است که در این راستا باید برای تامین اتوبوسهای با کیفیت و پرظرفیت نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
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