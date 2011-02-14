محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اعزام عمره‌گزاران دانشگاهی به حج عمره گفت: پروازهای 25 و 26 بهمن ماه دانشگاهیان عمره‌گزار مقرر بود از ایستگاه‌های پروازی ساری، تهران و اصفهان انجام شود اما این پروازها لغو شدند و مسافران این پروازها طی پروازهای فوق‌العاده از 27 بهمن ماه به بعد به حج عمره اعزام می‌شوند.

معاون اجرائی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در پاسخ به اینکه آیا لغو پروازهای عمره‌گزاران دانشگاهی فقط مربوط به اعزام‌های 25 و 26 بهمن ماه می‌شود گفت: امیدواریم اعزام دانشگاهیان عمره‌گزار از 27 بهمن ماه طبق برنامه زمانی پیش‌بینی شده قبلی انجام شود.