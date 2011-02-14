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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

اختصاصی مهر /

اعزامهای امروز و فردای دانشگاهیان عمره‌گزار لغو شد/ آخرین وضعیت پروازها

اعزامهای امروز و فردای دانشگاهیان عمره‌گزار لغو شد/ آخرین وضعیت پروازها

معاون اجرائی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از لغو پروازهای 25 و 26 بهمن دانشگاهیان عمره‌گزار خبر داد و گفت: پروازهای لغو شده دانشگاهیان عمره‌گزار به صورت پروازهای فوق‌العاده از 27 بهمن ماه به بعد انجام می‌شود.

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اعزام عمره‌گزاران دانشگاهی به حج عمره گفت: پروازهای 25 و 26 بهمن ماه دانشگاهیان عمره‌گزار مقرر بود از ایستگاه‌های پروازی ساری، تهران و اصفهان انجام شود اما این پروازها لغو شدند و مسافران این پروازها طی پروازهای فوق‌العاده از 27 بهمن ماه به بعد به حج عمره اعزام می‌شوند.

معاون اجرائی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در پاسخ به اینکه آیا لغو پروازهای عمره‌گزاران دانشگاهی فقط مربوط به اعزام‌های 25 و 26 بهمن ماه می‌شود گفت: امیدواریم اعزام دانشگاهیان عمره‌گزار از 27 بهمن ماه طبق برنامه زمانی پیش‌بینی شده قبلی انجام شود.

کد مطلب 1253429

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