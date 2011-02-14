به گزارش خبرنگار مهر در قم احمد عطارنیا شامگاه یکشنبه در دیدار با امام جمعه قم که با حضور روسای واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی قم در دفتر امام جمعه برگزار شد، بیان داشت: بنا به دستور ماده 25 توسعه برنامه پنچم مقرر شد، سه نظام سازمان فنی حرفهای از وزارت کار، دانشکدههای فنی و حرفهای از وزارت آموزش پرورش و دانشگاه جامع علمی کاربردی از وزارت علوم با یکدیگر ادغام شوند که این طرح با تشکیل نظام ملی مهارت و فن آوری در قم اجرا میشود.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای قم با بیان اینکه شهر مقدس قم همیشه الگو بوده است اظهار داشت: این طرح برای اولین بار به صورت پایلوت در قم اجر میشود.
نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 4.2 درصد بیشتر از بیکاران جامعه است
وی بیان داشت: با توجه به اینکه نرخ بیکاری در کشور 11 و چهار دهم درصد میباشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور 15 و دو دهم درصد است یعنی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور چهار و دو دهم درصد بیشتر از متوسط نرخ بیکاری کل کشور میباشد.
عطارنیا با اشاره به اینکه سعی کردهایم رشتهها را بر اساس نیاز جامعه تأسیس کنیم اظهار داشت: در حال حاضر 16 مرکز علمی کاربردی با 46 رشته در استان قم وجود دارد و 6 مرکز فعال فنی و حرفهای و 6 مرکز دولتی با 309 آموزشگاه غیر دولتی و آزاد با 200 مربی خبره با تجهیزات و پتانسیل بالا در مراکز فنی و حرفهای استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه بعضی از بیکاریهای جامعه کاذب است اضافه کرد: تعهد فنی و حرفهای استان در سال 89 یک میلیون و 700 نفر ساعت آموزش بوده است که از این میزان 95 درصد آن محقق شده است و تا کنون 11 هزار نفر را آموزش دادهایم.
آموزش دو هزار و 500 کارگر ساختمانی برای ساخت مسکن مهر
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای قم با اشاره به اینکه در سال جاری دو هزار و 500 کارگر ساختمانی را برای ساخت و ساز مسکن مهر آموزش دادهایم بیان داشت: بحث آموزش میتواند محور توسعه کشور قرار گیرد و آموزش باید جزء ضرورت و الزامات باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: 85 درصد خروجی دانشگاه علمی کاربردی قم جذب بازار کار شده است.
عطارنیا اضافه کرد: دانشگاه علمی کاربردی استان قم در سال 80 با 20 نفر دانشجو و همچنین یک مرکز بدون هیچ امکانات مالی و مکانی شروع به فعالیت کرد ولی امروزه با تلاش و کوشش شبانه روزی، 16 مرکز علمی کاربردی در سطح استان با هفت هزار دانشجو و 46 رشته تحصیلی وجود دارد.
وی بیان داشت: محوریت دانشگاه علمی کاربردی با دیدگاه اشتغال زایی است و سعی شده رشته را بر اساس نیازسنجی بازار طراحی کنیم و هدفمان توسعه آموزش عالی و رفع نیاز استانی باشد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان قم از اجرای طرح نظام ملی مهارت و فناوری بصورت پایلوت در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم احمد عطارنیا شامگاه یکشنبه در دیدار با امام جمعه قم که با حضور روسای واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی قم در دفتر امام جمعه برگزار شد، بیان داشت: بنا به دستور ماده 25 توسعه برنامه پنچم مقرر شد، سه نظام سازمان فنی حرفهای از وزارت کار، دانشکدههای فنی و حرفهای از وزارت آموزش پرورش و دانشگاه جامع علمی کاربردی از وزارت علوم با یکدیگر ادغام شوند که این طرح با تشکیل نظام ملی مهارت و فن آوری در قم اجرا میشود.
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