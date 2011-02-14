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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

ادغام وزارت راه با مسکن؛الگویی ژاپنی/وزارت زمین،امورزیربنایی وحمل ونقل

ادغام وزارت راه با مسکن؛الگویی ژاپنی/وزارت زمین،امورزیربنایی وحمل ونقل

در پی تصمیم اخیر دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی این ادغام در دیگر کشورهای جهان پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا از برنامه دولت برای کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه خبر داده و گفته است: این کار در راستای برنامه پنجم توسعه انجام خواهد شد.

احمدی نژاد برنامه ادغام وزارتخانه ها را با ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آغاز خواهد کرد. وی حتی با انتخاب وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه، در واقع ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری را از مدیران کلید زده و احتمالا این دو مجموعه تا اوایل بهار سال آینده کاملا به هم پیوند می‌خورند.

البته باوجود تاکید برنامه پنجم توسعه، دولت باید برای ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی لایحه ارائه کند.

وزارت حمل و نقل و ارتباطات

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امور حمل و نقل و ارتباطات در یک وزارتخانه قرار دارد.

در میان کشورهای توسعه یافته 5 کشور وجود دارد که دو وظیفه حمل و نقل و ارتباطات به عهده یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت حمل و نقل و ارتباطات گذاشته شده است، 7 کشور دارای وزارت حمل و نقل هستند که در 4 کشور دیگر وظایف حمل و نقل همراه با وظایفی غیر از ارتباطات در یک وزارتخانه انجام می شود، 6 وزارت با عناوین ارتباطات و یا پست و مخابرات در کشورهای درحال توسعه وجود دارد.

جمعا 6 کشور از کشورهای توسعه یافته دارای یک وزارتخانه با عناوین مسکن و یا مسکن و خانه سازی و مسکن و توسعه شهری و سایر عناوین مشابه هستند.

کشورهایی که دارای وزارت حمل و نقل و ارتباطات هستند:

1- اتیوپی 2. آلبانی 3. استونی 4. اسلواکی 5.اسلونی 6. اوگاندا 7 . ایرلند 8. بوسنی و هرزگوین 9 . بلاروس 10. پرتغال 11. پرو 12. تانزانیا 13. تایلند 14. ترکیه 15. جیبوتی 16. تایوان 17. زامبیا 18 . زئیر 19. سوازیلند 20 . سورینام 21. سوئد 22. سوئیس 23. سرالئون 24. شیلی 25. غنا 26. فنلاند 27. فیلیپین 28. قزاقستان 29. کرواسی 30. کنیا 31. گینه استوائی 32 . گینه بیسائو33. لسوتو 34. لیبی 35. مالت 36. مالدیو 37. مجارستان 38. مکزیک 39. موزامبیک 40. نروژ 41.یونان.

در همین حال، آمریکا دارای وزارت حمل و نقل و وزارت مسکن و توسعه شهری به صورت جداگانه است. ترکیه وزارت حمل و نقل و ارتباطات و وزارت امور عمومی و مسکن و وزارت احداث و توسعه راه‌ها به صورت جداگانه دارد. انگلیس هم دارای وزارت حمل و نقل و وزارت امور توسعه ماوراء بحار است و وزارت مسکن به صورت جداگانه ندارد.

سوئد وزارت حمل و نقل و ارتباطات دارد. ونزئلا دارای وزارت ارتباطات و حمل و نقل و وزارت توسعه شهری به صورت جداگانه است، سوئیس هم دارای وزارت ارتباطات، نیرو و حمل و نقل است.

در این میان، فقط کشور ژاپن دارای وزارت زمین، امور زیربنایی و حمل و نقل است که برهمین اساس به نظر می رسد ایده ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری الگویی ژاپنی است.

کد مطلب 1253431

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