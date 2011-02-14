ادغام وزارت راه با مسکن؛الگویی ژاپنی/وزارت زمین،امورزیربنایی وحمل ونقل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا از برنامه دولت برای کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه خبر داده و گفته است: این کار در راستای برنامه پنجم توسعه انجام خواهد شد.

احمدی نژاد برنامه ادغام وزارتخانه ها را با ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آغاز خواهد کرد. وی حتی با انتخاب وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه، در واقع ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری را از مدیران کلید زده و احتمالا این دو مجموعه تا اوایل بهار سال آینده کاملا به هم پیوند می‌خورند.

البته باوجود تاکید برنامه پنجم توسعه، دولت باید برای ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی لایحه ارائه کند.

وزارت حمل و نقل و ارتباطات

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امور حمل و نقل و ارتباطات در یک وزارتخانه قرار دارد.

در میان کشورهای توسعه یافته 5 کشور وجود دارد که دو وظیفه حمل و نقل و ارتباطات به عهده یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت حمل و نقل و ارتباطات گذاشته شده است، 7 کشور دارای وزارت حمل و نقل هستند که در 4 کشور دیگر وظایف حمل و نقل همراه با وظایفی غیر از ارتباطات در یک وزارتخانه انجام می شود، 6 وزارت با عناوین ارتباطات و یا پست و مخابرات در کشورهای درحال توسعه وجود دارد.

جمعا 6 کشور از کشورهای توسعه یافته دارای یک وزارتخانه با عناوین مسکن و یا مسکن و خانه سازی و مسکن و توسعه شهری و سایر عناوین مشابه هستند.

کشورهایی که دارای وزارت حمل و نقل و ارتباطات هستند:

1- اتیوپی 2. آلبانی 3. استونی 4. اسلواکی 5.اسلونی 6. اوگاندا 7 . ایرلند 8. بوسنی و هرزگوین 9 . بلاروس 10. پرتغال 11. پرو 12. تانزانیا 13. تایلند 14. ترکیه 15. جیبوتی 16. تایوان 17. زامبیا 18 . زئیر 19. سوازیلند 20 . سورینام 21. سوئد 22. سوئیس 23. سرالئون 24. شیلی 25. غنا 26. فنلاند 27. فیلیپین 28. قزاقستان 29. کرواسی 30. کنیا 31. گینه استوائی 32 . گینه بیسائو33. لسوتو 34. لیبی 35. مالت 36. مالدیو 37. مجارستان 38. مکزیک 39. موزامبیک 40. نروژ 41.یونان.

در همین حال، آمریکا دارای وزارت حمل و نقل و وزارت مسکن و توسعه شهری به صورت جداگانه است. ترکیه وزارت حمل و نقل و ارتباطات و وزارت امور عمومی و مسکن و وزارت احداث و توسعه راه‌ها به صورت جداگانه دارد. انگلیس هم دارای وزارت حمل و نقل و وزارت امور توسعه ماوراء بحار است و وزارت مسکن به صورت جداگانه ندارد.

سوئد وزارت حمل و نقل و ارتباطات دارد. ونزئلا دارای وزارت ارتباطات و حمل و نقل و وزارت توسعه شهری به صورت جداگانه است، سوئیس هم دارای وزارت ارتباطات، نیرو و حمل و نقل است.

در این میان، فقط کشور ژاپن دارای وزارت زمین، امور زیربنایی و حمل و نقل است که برهمین اساس به نظر می رسد ایده ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری الگویی ژاپنی است.