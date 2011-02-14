به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدوی 34 ساله به روزنامه "استادو دو سائو پائولو" گفت: بیشتر از این نمی توانم. می خواستم ادامه بدهم اما نمی توانم. زمان رفتن فرا رسیده است. بدنم به من آسیب می رساند. سر می گوید برو اما بدن نمی کشد.

رونالدو پیش از این عنوان کرده بود می خواهد در پاین فصل از فوتبال کناره گیری کند. این بازیکن را یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان برمی شمارند. بازیکن تیم فوتبال کورینتیانس برزیل بسیار علاقمند بود تا در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی حضور داشته باشد اما هرگز به خواسته اش نرسید.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، رونالدو سه بار در سال های 1996، 1997 و 2002 به عنوان برترین بازیکن فوتبال جهان برگزیده شد. وی سابقه بازی در تیم های بزرگ بارسلونا، رئال مادرید، اینتر و میلان را هم در کارنامه دارد.

رونالدو در سال 1999 براثر آسیب دیدگی از ناحیه زانو خانه نشین شد و تا سال 2002 نتوانست به میدان بازگردد اما با بازگشت خود به فوتبال، تیم فوتبال برزیل را در جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن به عنوان قهرمانی رساند.

در سال 2008، این بازیکن متهم به استفاده از داروهای نیروزا شد ضمن اینکه در یکی از کلوب های شبانه با سه مرد زن نما دستگیر شد. همچنین در ماه دسامبر سال 2010 او گفت پدر یک پسر 5 ساله است که در ژاپن متولد شده و در حال حاضر در سنگاپور اقامت دارد. این موضوع درگیری با مادر پسر را به همراه داشت تا آنجا که کار به آزمایش دی ان ای کشید.

رونالدو به طور رسمی سه فرزند دارد. یک پسر از "میلنه دومینگوئز" همسر سابقش و دو دختر از همسر حال حاضرش ، بیا آنتونی. این مهاجم روزی ابراز امیدواری کرده بود به ریاست باشگاه کورینتیانس تکیه بزند.