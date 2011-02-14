به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر فردا 26 بهمن در چهارمین روز خود میزبان نمایش‌هایی از ایران و کشورهای ایتالیا، چک، آلمان و یونان است. نمایش "یک دامان ماه و ستاره" به کارگردانی امیر دژاکام ساعت 19:30 در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

نمایش"مصائب زنان تروا" از ایتالیا در دو نوبت 19و 20:30 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهراجرا می‌شود. همچنین نمایش‌های "اروپایی‌ها" جیری آدامک از کشور چک ساعت 17:30 و 20 در تالار چهارسو، "روال عادی" محمدرضا خاکی ساعت 18:30 و 21 در تالار قشقایی ،"a +b به توان 3" از کشور ایتالیا ساعت 16:30 و 19:30 در تالار سایه و "لابی" بیتا الهیان ساعت 16 و 18 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

در چهارمین روز جشنواره تماشاخانه سنگلج میزبان " بیچاره مکبث" پیام عزیزی است که در دو نوبت 18 و 20:30 اجرا می‌شود. در تالار هنر نمایش" سلطان و گاگول" پییر دمینگر محصول آلمان و ایران در دو نوبت 16:30 و 18:30 اجرا می‌شود. نمایش "خداحافظی نکن" مسعود طیبی نیز ساعت 18:30 در خانه نمایش روی صحنه می‌رود.

همچنین نمایش های "اینجا چراغی روشن بود" علی موسویان در دو نوبت 17 و 19 در تالار مولوی، "آفرینش از نوعی دیگر"عبدالحی شماسی و بهمن صادق حسنی ساعت 17:30 و 20 در تالار شماره یک ایرانشهر و "سفر پادشاه به جهان" از آلمان ساعت 18:30 در تالار استاد سمندریان، اپرای عروسکی مکبث بهروز غریب‌پور ساعت 18 در تالار فردوسی و "سهتم کشی"کورش خزائی اصل از کرج ساعت 18 در تالار محراب روی صحنه می‌روند.

مجموعه فرهنگی آزادی میزبان نمایش "زود قضاوت نکن" اولگا پوزلیاز یونان در ساعتهای 17 و 19:30 است. همچنین نمایش‌های "سرود صد افلیای عاشق" احسان فاضلی در تالار بوستان ساعت 17 و 19، " وقتی از بردگی‌های خونبار عصب می گذرد" رضا شاهبداغی ساعت 16 و 18 در تالار گلستان، "مکلت"قاسم لطفیخواجه پاشا" ساعت 17 در تماشاخانه مهر حوزه هنری و "سه نخ آخر" سلمان فرخنده ساعت 20:30 در پارکینگ تالار وحدت اجرا می‌شوند.