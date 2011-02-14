درخشش بهزیستی زنجان در جشنواره قرآن و عترت

یوسف مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: جشنواره فرهنگی ، قرآنی و آموزشی قرآن و عترت در سه مرحله استانی ، منطقه ای و کشوری برگزار شد.

دبیر شورای فرهنگی بهزیستی استان زنجان افزود: نزدیک به دو هزار نفر از خانواده بزرگ بهزیستی که شامل کودکان مهدهای کودک ، کودکان شبه خانواده ، سالمندان ، معلولین ، کارکنان و خانواده های آنها می شدند در این دوره از جشنواره شرکت نموده بودند

مصطفوی با اشاره به رشته های متنوع مسابقات جشنواره ابراز داشت : شرکت کنندگان در ۱۴ رشته رقابت کردند که در مرحله کشوری ۱۱ نفر از استان زنجان به عنوان برگزیده انتخاب شدند .

وی اظهار داشت: عظیم دویران توانست در رشته خوشنویسی رتبه برتر را کسب کنند و معصومه مجیدی از سالمندان فرهیخته رتبه سوم کشوری را در قرائت ترتیل قرآن مجید به خود اختصاص داد .

وی حضور مهدهای کودک را در این دوره بسیار بارز و در خور توجه عنوان کرد و افزود: فاطمه انصاری در این گروه رتبه دوم قرائت تحقیق را کسب کرد و مربیان و والدین کودکان خانمها آرزو غریبلو، لیلا دباغ و صدیقه اجلی در رشته کتابخوانی حائز رتبه شدند .

مصطفوی با اشاره به شرکت همه گروههای مرتبط با سازمان بهزیستی در این جشنواره عنوان کرد: کارکنان و خانواده کارکنان سازمان بهزیستی نیز در این جشنواره حضوری فعال داشتند .

وی خاطرنشان کرد: عبدالحمید اکبری رتبه اول قرائت ترتیل قرآن کریم ، امیرحسین صیادی رتبه برتر رشته نقاشی کودکان ، آیناز محمودی و سیده زهره قدیری نیز در رشته نقاشی کارکنان و خانواده های آنان حائز رتبه برتر شدند.

دبیر شورای فرهنگی بهزیستی استان زنجان تصریح کرد : عیسی شبیری در بین نابینایان و معلولین جسمی و حرکتی رتبه برتر رشته خوشنویسی را از آن خود کرد .

مصطفوی افزود: جشنواره آموزشی –قرآنی و فرهنگی قرآن و عترت سازمان بهزیستی هر سال به صورت کشوری برگزار می شود .