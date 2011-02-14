دومین مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد محمدی قیداری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرکز مهرورزان با بیان اینکه خرمدره پس از مرکز نگهداری "باران" دومین مرکز شبانه روزی نگهداری بیماران روانی در سطح استان زنجان است افزود : درزمان حاضر در این مرکز نگهداری به 31 بیمار روانی مزمن به صورت تخصصی خدمات ارایه می شود.

وی با اشاره به تاثیر مثبت مشارکت خانواده بیماران در نگهداری آنها ادامه داد: خانواده ها می توانند با مشارکت خود در بهبود و کاهش تنشهای روحی بیماران کمک موثری داشته باشند.

محمدی، صنعتی شدن جامعه را یکی از علل افزایش تعداد بیماران روانی عنوان کرد و گفت: با توجه به رشد و گسترش روز افزون و حرکت جامعه به سوی صنعتی شدن شاهد افزایش استرسها و اضطراب های بسیار در افراد هستیم .

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: پایین آمدن آستانه تحمل و یادگیری ذهنی افراد در جوامع کنونی از مهمترین علل افزایش بیماریهای روانی است.

محمدی افزود: سازمان بهزیستی استان زنجان برای نگهداری هر بیمار روانی مزمن ماهانه یارانه ای برابر با یک میلیون و 350 هزار ریال به مراکز پرداخت می کند.



