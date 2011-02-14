به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار آیت‌الله نوری همدانی بر معرفی علمای بزرگ اسلام که در ترویج اسلام ناب محمدی (ص) نقش داشته‌اند، تأکید کردند.

ایشان به نقش برخی از این بزرگان دین اشاره کردند و افزودند: سیر تاریخی حرکت علما براساس حساسیت زمانی و مکانی را در معرفی آنها در اولویت قرار دهید.

در ابتدای دیدار حجت الاسلام و المسلمین لطفی‌نیاسر، مدیر رادیو معارف گزارشی از برنامه‌های رادیو در ارتباط با معرفی علماء، بررسی آثار و اندیشه‌های حضرت امام و اقدامات رادیو در راستای جذب جوانان ارائه کرد که مهمترین‌ این اقدامات، برگزاری همایش ملی وبلا‌گ‌نویسی بوی سیب است که پنجم اسفند امسال، اختتامیه چهارمین دوره این طرح در آستان مقدس حرم عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود.