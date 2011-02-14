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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

در وزارت خارجه صورت گرفت؛

استقبال رسمی احمدی نژاد از رئیس جمهور ترکیه

استقبال رسمی احمدی نژاد از رئیس جمهور ترکیه

رئیس جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش در محل وزارت امور خارجه از عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه به‌ طور رسمی استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین استقبال رسمی پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روسای جمهور دو کشور از گارد احترام سان دیدند و سپس اعضای هیات های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند .

امضاء اسناد ، مصاحبه مطبوعاتی و نشست کاری تجار و بازرگانان ایران و ترکیه با حضور روسای جمهور دو کشور از مهمترین برنامه های عبدالله گل در تهران است .

رئیس جمهور ترکیه عصر یکشنبه در راس هیات بلند پایه اقتصادی و سیاسی برای انجام سفری چهار روزه وارد تهران شد و قرار است در جریان این سفر راههای گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور و نیز تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

کد مطلب 1253450

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