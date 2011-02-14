استقبال رسمی احمدی نژاد از رئیس جمهور ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین استقبال رسمی پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روسای جمهور دو کشور از گارد احترام سان دیدند و سپس اعضای هیات های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند .

امضاء اسناد ، مصاحبه مطبوعاتی و نشست کاری تجار و بازرگانان ایران و ترکیه با حضور روسای جمهور دو کشور از مهمترین برنامه های عبدالله گل در تهران است .

رئیس جمهور ترکیه عصر یکشنبه در راس هیات بلند پایه اقتصادی و سیاسی برای انجام سفری چهار روزه وارد تهران شد و قرار است در جریان این سفر راههای گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور و نیز تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.