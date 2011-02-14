فرید عامری امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت کاهش مصرف بنزین پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه از ابتدای بهمن ماه سالجاری متوسط مصرف بنزین کشور به 51 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، گفت: مقایسه مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهشی حدود 10 میلیون لیتری در روز حکایت دارد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین از کاهش روزانه هفت میلیون لیتری مصرف نفت سفید در این مدت خبر داد و افزود: مصرف گازوئیل در بخش غیر نیروگاهی هم حدود 9 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

نماینده وزارت نفت در ستاد هدفمندی یارانه ها با تاکید بر اینکه در حال حاضر قضاوت و نتیجه گیری درباره میزان کاهش مصرف فرآورده های نفتی زود است، تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به دو ماه از اجرای قانون هدفمندی و اصلاح قیمت فرآورده های نفتی می گذارد این احتمال وجود دارد که در ماه ها و هفته های آینده مصرف سوخت های مایع به ویژه در بخش حمل و نقل کاهش بیشتری یابد.

به گفته این مقام مسئول کاهش 26 میلیون لیتری مصرف بنزین، گازوئیل و نفت سفید به دلیل اعمال مدیریت توسط مصرف کنندگان حاصل شده است.

کاهش قیمت CNG صحت ندارد

عامری در ادامه در خصوص اعلام برخی از اظهار نظرها مبنی بر کاهش قیمت CNG، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه بحث و یا برنامه ای برای کاهش قیمت این حامل انرژی در دستور کار دولت قرار ندارد.

به گزارش مهر، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای افزایش قیمت CNG، ایجاد تناسب قیمتی بین بنزین و CNG خودروها بود که با افزایش قیمت هر متر مکعب گاز خودروها به 300 تومان یک تعادل قیمتی بین این دو حامل پر طرفدار انرژی به وجود آمد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین با اشاره به افزایش تعداد جایگاه‌های CNG به حدود یکهزار و 600 جایگاه در خصوص عرضه کارتی این حامل انرژی، توضیح داد: هم اکنون مقدمات انتخاب پیمانکار برای نصب و راه اندازی سامانه هوشمند در جایگاههای CNG در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال مقدمات نصب و راه اندازی سامانه هوشمند در تمامی جایگاههای CNG آغاز خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال آینده با نصب و راه اندازی این سامانه امکان عرضه کارتی CNG در تمامی جایگاهها فراهم شود.

کارمزد فروش بنزین افزایش می یابد

عامری همچنین در خصوص برنامه دولت برای افزایش کارمزد فروش بنزین در جایگاههای کشور، توضیح داد: در حال حاضر کارگروهی در سطح شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای بررسی میزان افزایش کارمزد فروش بنزین تشکیل شده است.

نماینده وزارت نفت در ستاد هدفمندی یارانه ها با اعلام اینکه اصلاح نرخ کارمزد متناسب با میزان کاهش و فروش بنزین در جایگاهها و تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حاملهای انرژی در بر سود آوری و توسجه اقتصادی مجاری عرضه تعیین خواهد شد.

وی در ادامه با یادآوری اینکه در کنار برنامه ریزی برای اصلاح نرخ کارمزدها، در شرایط فعلی طرح پرداخت کارمزد جایگاهها در قالب حق العمل کاری در معاونت برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری در حال بررسی است، تبیین کرد: از سوی دیگر پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نرخ کارمزد جایگاه داران حدود 17 درصد افزایش یافته بود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط 250 میلیارد تومان کارمزد برای فروش بنزین در جایگاهها پرداخت می شود، تاکید کرد: با اجرای طرح حق العمل کاری تمامی هزینه های حمل و نقل و عرضه بنزین و سایر فرآورده های نفتی از محل فروش فرآورده ها محاسبه و پرداخت می شود.

وی پیشتر با اعلام اینکه با اجرای روش جدید حق العمل کاری، پرداخت بر اساس ارائه کیفیت و میزان خدمات بیشتر جایگاه داران به شهروندان انجام می گیرد به مهر گفته بود: در حال حاضر روش پرداخت "حق العمل کاری" برای اخذ مجوزهای قانونی به دولت ارسال شده است.