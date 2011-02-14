عزت مصر در تسلیم نشدن مقابل آمریکاست/ تغییر نظام؛ مرحله دوم انقلاب مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی یکشنبه شب در گفتگو با شبکه خبری العالم درباره " انقلاب مصر و آینده منطقه" با بیان اینکه" آمریکایی ها در قبال انقلاب مصر برنامه های مشکوکی را طراحی کرده اند"، به انقلابیون توصیه کرد که تا تحقق همه اهداف خود، از پای ننشینند و با دقت نظر به پیش روند.

وی که در برنامه "از تهران " شبکه العالم حضور یافته بود ،با بیان اینکه ملت ایران از انقلاب مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری حاکم این کشور خرسند هستند، تصریح کرد: ملت های منطقه حقایق را درک می کنند و دیگر فریب دموکراسی های جایگزین را که زیر چتر آمریکا و اسراییل هستند، نمی خورند.

تغییر کامل نظام، مرحله دوم انقلاب مصر

لاریجانی با تاکید به اینکه " انقلابیون مصر هنوز در مرحله اول انقلاب هستند که رژیم حسنی مبارک را سرنگون کرد و مرحله دوم، تغییر کامل رژیم است، اظهار داشت: آمریکایی ها بدنبال رهبران جایگزین هستند تا به مردم مصر تحمیل کنند اما جوانان انقلابی مصر این واقعیت را درک کرده اند.

وی گفت: انقلابیون مصر باید به دنبال ایجاد نظامی راهبردی بر اساس دموکراسی واقعی باشند که ملت مصر در آن تصمیم گیرنده باشند نه اسراییل و آمریکا.

رئیس مجلس افزود: این ساده لوحی است که گفته شود مردم مصر و انقلابیون آن بپذیرند که تنها حاکمی جوان به جای ژنرالی سالخورده، در راس قدرت قرار گیرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد:مصر کشور فقیری به لحاظ ثروت و منابع انسانی نیست، پس دشوار است که بتوانندملت و انقلابیون مصر را با تغییرات ساده و ظاهری متقاعد کنند و فریب بدهند.

تحقیر 30 ساله مردم، ریشه انقلاب مصر

وی در ادامه گفت وگو با شبکه العالم خاطرنشان کرد: برخلاف انتظار ملت های منطقه و جهان اسلام وعرب ، رژیم مبارک نه تنها کمکی به مردم مظلوم غزه نکرد بلکه در جنگ 22 روزه در کنار رژیم صهیونیستی ایستاد.

رئیس مجلس به وضعیت اسفبار اقتصادی مردم مصر اشاره کرد و گفت: مردم مصر بسیار بافرهنگ، فرهیخته و ریشه دار هستند، ولی در قبرستان قاهره حدود 2 میلیون نفر زندگی می کردند و من خود وضع فقر را در این کشور دیده ام.

لاریجانی با بیان اینکه " نفوذ رژیم صهیونیستی در تاروپود اقتصاد مصر ، مشکلی جدی برای مردم این کشور ایجاد کرده است"، افزود: ملت بزرگ که در میان خود علما و حکمایی بزرگ داشته است، احساس می کردند که در 30 سال دیکتاتوری مبارک به آنها خیانت شده و تحقیر شده اند.

وی این تحقیر 30 ساله را در کنار فساد ، دیکتاتوری و فقر، از جمله ریشه های انقلاب مصر دانست و تصریح کرد: مردم مصر با سرنگون کردن رژیم مبارک نخستین گام انقلاب را برداشتند و ملت ایران هم آن را جشن گرفت و عجیب آن بود که در 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نخستین گام انقلاب مصر برداشته شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ملت مصر بدنبال این نبوده و نیستند که یک ژنرال پیر سرنگون شود و چند ژنرال جدید جای او را بگیرند؛ این ملت بدنبال برقراری دموکراسی ، ایجاد اقتصادی پایدار و ریشه کنی فساد در کشورشان هستند.

لاریجانی با بیان اینکه " انقلابیون مصر باید با دقت خواسته های خود را گام به گام تعریف و پیگیری کنند"، اظهارداشت: انقلاب ایران مراحل مختلف را تا پیروزی کامل طی کرد و فشارهای زیادی حتی نظامی را تحمل کرد و هزاران نفر در این دوره طولانی شهید شدند.

آمریکایی ها تسلیم مقاومت مردم و جوانان هوشمند مصری شدند

وی به مواضع متغیر و تردیدهای مقامات آمریکایی در 20 روز مرحله اول انقلاب مصر که به سرنگونی رژیم مبارک منجر شد، اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها یکبار به طرف مردم مصر رفتند و سپس به طرف مبارک تغییر موضع دادند اما در نهایت تسلیم مقاومت مردم شدند.

رئیس مجلس افزود: اگر چه آمریکایی ها درصدد هستند تا مردم مصر را فریب بدهند و مانع تحقق همه اهداف انقلاب مصر شوند، اما باید بدانند که این انقلاب را رهبرانی جوان ، هوشمند واندیشه ورز هدایت می کند.

اقدامات امریکا برای کنترل انقلاب مصر

لاریجانی احتمال اینکه " آمریکایی ها بخواهند با اقدامی نظامی انقلاب مردم مصر را کنترل کنند" ، بعید ندانست و در عین حال اظهار داشت: آمریکایی ها همواره در این زمینه مرتکب اشتباهاتی شده اند، آنها پس از 32 سال از انقلاب اسلامی ایران هیچ رشدعقلی نداشته اند و به نظر می رسد درصدد تکرار همان رفتارهایی هستند که در قبال انقلاب ایران صورت دادند.

وی با بیان اینکه " مردم مصر علاقه مند نیستند که کار سیاسی را به نظامیان بسپارند"، خاطرنشان کرد:آمریکایی ها بدنبال قرار دادن رهبران بدلی با سوابق نامشخص در راس قدرت مصر هستند و برخی افراد نیز تلاش می کنند تا با حمایت آمریکا در صحنه سیاسی مصر برای خود جایی دست و پا کنند.

اقدامات تصنعی آمریکایی ها

رئیس مجلس تصریح کرد: از مواضع جوانان انقلابی مصر در این چند روز احساس می کنم که آنها این 2 نکته را فهمیده اند که نباید به اقدامات تصنعی آمریکایی ها دل ببندند.

لاریجانی گفت: ممکن است آمریکایی ها بخواهند با تغییراتی فضای انقلابی را آرام و مهار کرده و بعد دوباره به شرایط قبل بازگردند البته دست به اقداماتی آشفته نیز در چند روز گذشته زده اند، مانند آنکه فورا با اسراییل تماس گرفته و این رژیم را تایید و ازآن حمایت کرده اند.

وی درعین حال افزود: به نظر می رسد آمریکایی ها آمادگی دارند فشاری تصنعی به اسراییل وارد کنند تا حرکت پویای انقلاب مصر را خفیف کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، " مبارزه منظم و هدفمند را نشانگرعزم انقلابیون جوان مصر برای ایجاد نظمی جدید مبتنی بر دموکراسی و طراحی آینده مصر " دانست و هشدار داد: انقلابیون مصر باید هوشیار باشند و فریب دموکراسی آمریکایی را نخورند، آمریکا مدعی شده که درخواست برقراری دموکراسی را پذیرفته اما آن دموکراسی که نظامیان برای مردم مصر تعریف کنند.

لاریجانی با تاکید به اینکه " مردم انقلابی مصر بدنبال بازیابی و بازتعریف جایگاه و هویت خود هستند"، خاطرنشان کرد: مطمئنم مردم تحصیل کرده، اندیشمند و ریشه دار مصر براحتی می توانند کشور خود را اداره کنند.

طرح های آمریکا برای منطقه ساده انگارانه است

وی اظهار داشت: انقلابیون مصر درک درستی از صحنه دارند اما آمریکایی ها این پدیده را ساده گرفته اند، به همین دلیل فکر می کنند که می توانند با کمی تغییرات ظاهری ، تفکرات خود را در مصر عملی کنند.

رئیس مجلس تصریح کرد:شنیده ام برخی کشورهای عربی به مردم خود هزار دینار پول داده اند تا آنها را راضی کنند، این امر نشان می دهد که شناخت آمریکایی ها نسبت به مسائل منطقه عمق ندارد و یا نمی خواهند بفهمند.

لاریجانی گفت: تحلیلم این است که دیدگاه آمریکا درحوادث مربوط به عراق، افغانستان و جنگ 33 روزه علیه لبنان و جنگ غزه و مانور کاتندو لیزا رایس وزیر امورخارجه قبلی آمریکا درباره خاورمیانه جدید ، سطحی و ساده انگارانه بود.

با شکلات سیاسی نمی توان مسایل منطقه را حل کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی به " سابقه مثبت ارتش مصر در جنگ با رژیم صهیونیستی " اشاره کرد و با بیان اینکه " بدنه این ارتش مردمی است"، گفت: این حرف ساده اندیشانه ای است که مرم مصر و جوانان آن توقعشان این باشد که حسنی مبارک ژنرال مسن برود و عده ای ژنرال جوان کشور را اداره کنند.

وی با تاکید به اینکه " با شکلات سیاسی نمی توان مسائل منطقه را که بسیار عمیق است، حل کرد"، گفت: ممکن است محافظه کاران دولت آمریکا و عوامل آنان در منطقه فکر کنند می توانند انقلاب مصر را سست نمایند، ولی بعید می دانم که چنین حادثه ای رخ دهد.

در تاثیر انقلاب ایران در خیزش های مردم منطقه تردیدی نیست

لاریجانی در ادامه گفت وگو با شبکه خبری العالم، اظهار داشت: از اینکه انقلاب اسلامی ایران تاثیری مهم در خیزش های مردم منطقه و شرایط حساس سلطه غرب بر کشورهای منطقه داشته است، تردیدی نیست.

وی گفت: انقلاب ایران پدیده ای بود که برای همه کشورها راهنمایی هایی را ایجاد کرد.

رئیس مجلس با بیان اینکه " انقلاب ها معمولا مرحله بندی هستند"، افزود: مرحله اول هر انقلاب از بین بردن رژیم قبلی و راس آن یعنی دیکتاتور و سپس ساختار حاکم است؛ اکنون با انقلاب مصر، راس رژیم دیکتاتوری مبارک رفته ولی ساختار آن هنوزپابرجاست.

وی مرحله بعدی هر انقلابی را " تعیین جایگزین" دانست و خاطرنشان کرد: انقلاب مصر هنوز در مرحله اول است و باید رژیم قبلی بطور کامل از بین برود تا مرحله دوم و تعیین جایگزین آغاز شود.

قدرت نظام امنیتی آمریکا فرسوده شده است

لاریجانی تصریح کرد: مسلمانان و ملت های منطقه بعداز حوادث اخیر از جمله انقلاب مصر و خیزش مردم تونس متوجه شده اند که نظام امنیتی آمریکا قدرت خود را از دست داده و نمی تواند با بیداری مردم مقابله کند.

رئیس مجلس با بیان اینکه " بحران مالی جهانی، آمریکا را از نظر اقتصادی شکننده کرده است"، اظهار داشت:بیداری و جرئتی که در مسلمانان بوجود آمده ، فقط مربوط به ملت های مصر و تونس نیست و نشانه های این بیداری اسلامی را در همه منطقه مشاهده می کنیم.

وی تاکید کرد: آمریکا و حکام منطقه باید درک کنند که حادثه عمیق است و ملت ها بدنبال بازیافتن ظرفیت های هویتی خودشان هستند.

نظم جدید خاورمیانه مبتنی بر بیداری اسلامی درحال شکل گیری است

لاریجانی خاطرنشان کرد: خاورمیانه در حال ورود به مرحله ای جدید است و از مرحله سرافکندگی ناشی از وابستگی به آمریکا و اسراییل در حال ورود به حیاتی جدید و بازگشت به خویشتن و بازیافتن هویتش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه " نظم جدید خاورمیانه درحال شکل گیری است که جوهر اصلی آن بیداری اسلامی می باشد" ، گفت: مسلمان ها می خواهند به هویت خود بازگردند و آمریکایی ها با پول، زور و فریبکاری نمی توانند شرایط جدیدی را به آنان تحمیل کنند.

وی " دموکراسی آمریکایی را غیرواقعی و فریب " دانست و افزود: دیدیم چگونه نیروهای امنیتی مصر با کمک آمریکایی ها به مردم در میدان التحریر با شتر و اسب حمله کردند و دیدیم که آقای اوباما صحبت می کرد از اینکه طرفدار آزادی و دموکراسی هستند اما دموکراسی اهدایی او شتری بود و ماهیت دموکراسی واقعی نداشت.

لاریجانی تاکید کرد: انقلابیون مصر باید هوشیار باشند و به حریف زمان ندهند، زیرا آمریکایی ها که تنها بدنبال منافع خود هستند اگر فرصت پیدا کنند، انقلاب مصر را با رفرم هایی به تاخیر می اندازند.

روابط ایران و مصر

رئیس مجلس در بخش دیگری از گفت وگو با شبکه العالم، اظهارداشت: ایران به دنبال آن است که مردم مصر به خواسته هایشان برسند و ما از همان ابتدا گفتیم که باید به حقوق مردم مصر احترام گذاشته شود.

وی خاطرنشان کرد: ملت های ایران و مصر همیشه از نظر فکری به یکدگیر نزدیک بوده اند و ایران همیشه خواستار برقراری روابط با این کشور بوده است اما مشکل توافقنامه ننگین "کمپ دیوید" بود.

لاریجانی تصریح کرد: امضای این توافقنامه بین رژیم مبارک و رژیم صهیونیستی موجب شکسته شدن اراده ملت های مسلمان شد و ایران در این زمینه بسیار حساس بوده و هست وگرنه با ملت مصر قرابت ریشه ای داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر در مصر حکومتی دموکراتیک تشکیل شود و این کشور هویت خود را بازیابد که موجب جشن وشادی ملت های اسلامی خواهد بود، ایران جزو اولین کشورهایی است که با آن دولت مردمی می تواند ارتباط برقرار کند.