به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجمع انتخابات هیئت تکواندو استان به ریاست مهدی گردانی مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه و با حضور ذوالقدری دبیر فدراسیون تکواندو برگزار شد.

در انتخابات این مجمع رضا شیروندی با کسب 17 رای از همین تعداد رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت تکواندو استان کرمانشاه انتخاب شد.

پیمان رفعتی دیگر کاندیدای این مجمع پیش از برگزاری انتخابات کتبا به سود شیروندی انصراف خود را اعلام کرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در این مجمع با اشاره به موفقیت های رشته تکواندو در سالهای اخیر و رقابتهای کوانگجو اظهار داشت: تکواندو در استان کرمانشاه یکی از بهترین و بدون حاشیه ترین هیئت هاست که در سالهای اخیر جهش بسیار خوبی داشته است.

وی با اشاره به احداث خانه تکواندو استان کرمانشاه، گفت: احداث خانه های اختصاصی برای تمامی رشته های ورزشی از برنامه های مهم این اداره کل است که تاکنون در اجرای آن فعالیتهای خوبی صورت گرفته است.

گردانی خانه تکواندو کرمانشاه را یکی از بی نظیرترین خانه ها در سطح تکواندو کشور دانست و در ادامه، خواستار اهتمام جدی هیئت تکواندو به ورزش شهرستانها، بانوان و تعامل با آموزش و پرورش شد.