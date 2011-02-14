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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

دستفروش های ساری ساماندهی می شوند

دستفروش های ساری ساماندهی می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار ساری گفت: دستفروش های مرکز استان از ابتدای اسفندماه ساماندهی می شوند.

سید علی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای اسفندماه، دستفروش های ساری به صورت ساماندهی شده در باغ روشن مستقر می شوند.

وی اظهار داشت: در بسیاری از خیابان های شهر، مغازه دارها معابر را متصرف شده اند و این افراد باید در این خصوص توجیه شوند.

حجازی  یادآور شد: وقتی دستفروش ها ساماندهی شوند، مغازه دارها هم دیگر نباید خیابان را متصرف شوند.

وی با اشاره به حفاری های ساری تصریح کرد: بر حسب هماهنگی با اداره مالی شهرداری، هر دو هفته یک بار، مبلغی به سازمان عمران برای خرید قیر و برطرف کردن چاله های شهر پرداخت می شود.

عضو شورای شهر ساری با اشاره به گره ترافیکی در سه منطقه سه راه ام ام ، میدان شهدا و سه راه جویبار افزود: ساعاتی از روز در این مسیرها دچار گره ترافیکی هستیم به گونه ای که تردد این مناطق قفل می شود.

نادعلی رمضانپور اظهار داشت:مشکل اساسی ترافیک شهر ساری فعلا در این سه نقطه متمرکز شده و بهتر است مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شورای شهر ساری با بیان اینکه پروژه پل روگذر میدان ولی عصر (عج) ساری حمایت استانداری و مسئولان دولتی به ثمر رسید گفت: این نکته نباید مغفول بماند که شهرداری از اعتبار سایر پروژه ها کسر کرد تا این پروژه به بهره برداری برسد.

جمال باقری خاطرنشان کرد:تقسیم اعتبارات شهرداری تا این لحظه متناسب با ،برنامه های پیش بینی شده نبود.

وی با بیان اینکه بودجه سال 90 را باید واقع بینانه تدویم کنیم اظهار داشت: آنگونه نباشد که مانند سال جاری، بسیاری از پروژه ها در بودجه لحاظ شدند اما نتوانستیم اعتباری به آنها اختصاص دهیم.

کد مطلب 1253456

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