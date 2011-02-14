محمد حسین داجمرد در گفتگو با مهر با اشاره به ربوده شدن یک کشتی تحت مدیریت کشتیرانی ایران و هند گفت: این کشتی مالتایی بوده و سنگ آهن ایرانی را به چین حمل می کرده که متاسفانه در میانه راه ربوده شده است.

وی افزود: این کشتی با ظرفیت 52 هزار تن با محموله سنگ آهن از بندرعباس به مقصد چین در حرکت بوده است. در همین حال، دزدان دریایی مسیر این کشتی را تغییر داده و کشتی مذکور هم اینک در حال حرکت به سمت خلیج عدن است.

کمیته اضطراری کشتیرانی ایران و هند هم اعلام کرده است: طبق آخرین پیگیری ها حال 22 خدمه افسر و ملوان کشتی مذکور شامل 13 نفر ایرانی و 9 نفر هندی صحیح و سالم گزارش شده است .

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی کشتی های توقیفی ایران نیز گفت: این کشتی ها هنوز آزاد نشده اند و امیدواریم که عملیات آزادی آنها تا ماه آینده انجام شود.

داجمر پیش از این درباره توقیف دو کشتی ایران در مالتا و هنگ گنک گفته بود: در حال رایزنی هستیم تا با تامین کل مبلغ وام از منابع داخلی که کمتر از 300 میلیون دلار است، کامل بدهی خود را تسویه کنیم.