هنوز در چند بند قرارداد با کرش توافق نداریم/ امیدها زیر نظر سرمربی بزرگسالان

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال همچنان منتظر پاسخ نهایی کارلوش کرش است اما هنوز در دو، سه بند قرارداد با این مربی پرتغالی توافق نکرده‌ایم که امیدواریم این توافقات ظرف روزهای آینده حاصل شود.

نبی در ادامه افزود: توافقات مالی و حقوقی با کارلوس کرش انجام شده و مشکلی از این نظر وجود ندارد. او حتی دستیاران خود را نیز معرفی کرده و تنها در برخی جزئیات با این مربی پرتغالی اختلاف داریم که امیدواریم آنهم برطرف شود.

وی در مورد طولانی شدن روند عقد قرارداد با این مربی پرتغالی تصریح کرد: بهرحال فدراسیون فوتبال برای سه سال آینده قصد استخدام کارلوس کرش را دارد و طبیعی است که برای جذب این مربی حساسیت‌های خاصی داشته باشد و با دقت مفاد قرارداد همکاری با او را تنظیم کند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: تصور می کنم حداکثر تا پایان هفته جاری وضعیت قطعی همکاری کارلوس کرش با فدراسیون فوتبال مشخص شود.

نبی در پاسخ به این سئوال که "وضعیت سرمربی تیم امید در آستانه دیدار مقابل قرقیزستان چه سرانجامی خواهد یافت؟"، گفت: طبق توافقات صورت گرفته با کارلوس کرش، مدیریت فنی تیم امید زیر نظر این مربی پرتغالی خواهد بود و سرمربی جدید امیدهای فوتبال ایران با نظر و تشخیص او انتخاب می شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: با مشخص شدن وضعیت سرمربیگری تیم ملی، وضعیت تیم امید هم مشخص می شود و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد. ضمن اینکه تمرینات تیم امید طبق برنامه زیر نظر مربیان ایرانی پیگیری می شود و تصور نمی کنم با بازیکنان خوب و آشنایی کادرفنی به توانایی‌های بازیکنان مشکلی برای دیدار با قرقیزستان داشته باشیم.