تولید فرآورده های نفتی از زباله خشک و تر در ساری

عادل روحی در حاشیه جلسه علنی شورای شهر ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از زباله تر و خشک می توان فرآورده های نفتی به دست آورد.

نماینده شرکت فن آوری نوین با بیان اینکه دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برای رفع معضل زباله ساری پروژه تبدیل زباله به فرآورده های نفتی را بررسی کرده تصریح کرد: این پروژه با ضوابط زیست محیطی دنیا مطابقت دارد.

وی با اشاره به اینکه تبدیل زباله به کمپوست در مازندران با توجه به شرایط اقلیمی قابل تحقق نیست اظهار داشت: فرآیند تبدیل زباله به انرژی های نو می تواند کمک شایانی به شهرساری و مازندران می کند.

روحی با بیان اینکه این فناوری در پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان در حال اجراست یادآور شد: آمریکا در افغانستان برای تامین بخشی از سوخت مورد نیاز خود از این فرآیند استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه از سوی استاندار این طرح مصوب شده بود گفت: به دلایل نامعلومی اجرای این پروژه منتفی شد.

روحی افزود: بر اساس توافق با استانداری، مقرر شد برای اجرایی شدن این پروؤه قطعه زمینی در شهرک صنعتی گهر باران اختصاص دهند و شرکت سرمایه گذار هم این منطقه را گازرسانی کند.

وی با اشاره به اینکه ما از شهرداری فقط زمین و زباله می خواهیم گفت: حتی کرایه حمل زباله را هم به شهرداری پرداخت می کنیم.

روحی اظهار داشت: شهرداری باید برای امحاء زباله، هزینه پرداخت کند که در صورت اختصاص دادن زمین، از این هزینه معاف می شود.

وی افزود: این پروژه هیچ بار مالی برای دولت و شورا نخواهد داشت و می تواند برای آبادانی و توسعه مرکز استان عامل موثر باشد.

نماینده شرکت فن آوری نوین با بیان اینکه امکان مصرف تولیدات بنزین، برق، کک، گازوئیل و مازوت تولیدی از زباله در داخل و خارج از کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: شرکت "ساتا "سرمایه گذار این طرح است.

مجری طرح تبدیل زباله به انرژی های نوین افزود: در کشور ما زباله ها از یکدیگر تفکیک نمی شوند که این یک مشکل است.

سید رامین حبیبی اظهار داشت: کمپوستی که از زباله تولید می شود آکنده از فلزات سنگین است و بر همین اساس هیچ خریداری ندارد.

وی تصریح کرد: در پروژه تبدیل زباله به انرژی های نو، هیدروکربن طبیعی به هیدروکربن های نفتی تبدیل می شود و فرآیندی که ظرف میلیون ها سال در عمق دریا اتفاق می افتد در این پروژه در مدت حدود سه ساعت انجام می شود.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در بیان فواید این طرح گفت: قابلیت پذیرش انواع زباله های تر،تولید گازوئیل و بنزین با کیفیت از زباله، آلوده نشدن محیط زیست، قابلیت احداث در هر مکان، تولید نشدن شیرابه، اشتغال زایی، انتقال فناوری پیش رفته به داخل کشور و منطبق بودن با اهداف توسعه پایدار دولت از جمله فواید این طرح است.

وی با بیان اینکه در این فرآیند می توان روزانه 10هزار بشکه محصولات نفتی تولید کرد اظهار داشت: بخش اعظمی از هیدروکربن را می توان از زباله های شهری و بخشی دیگر را از شست و شوی کف کشتی ها، روغن سوخته شهرها، لاستیک های رها شده در محیط زیست و شست و شوی مخازن بنادر تهیه کرد.

حبیبی یادآور شد: فرآیند تبدیل زباله به انرژی های نو برعکس فرآیند زباله سوز و کمپوست هیچگونه زباله دفنی ندارد.

مشاور طرح تولید انرژی های نو از زباله با بیان اینکه این طرح مربوط به یک مبتکر ایرانی مقیم کشور آلمان است خاطرنشان کرد: این فناوری در کشورهای اروپای شرقی و شهر کلن آلمان در حال اجرا است.

وی گفت: برای احداث این پروژه 15 هکتار زمین مورد نیاز است.