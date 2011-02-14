به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی همایش "نقش فناوری‌های نوین در ارتقای زندگی انسان" گفت: اولین همایش تخصصی نقش فناوری‌های نوین در ارتقای زندگی انسان 30 بهمن و یک اسفند در جزیره کیش در عرصه‌های مختلف علمی و فناوریهای نوین برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با برگزاری این همایش سعی داریم تا جریان روان علمی را در کشور با برنامه ریزی‌های علمی ایجاد کنیم که راه ایجاد این جریان علمی استفاده از توانمندی‌های علمی در داخل و خارج کشور است.

دبیرکل امور ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد:‌ کشوری که می‌خواهد قدرتمند باشد باید تولید علم کند که تولید علم نیز با استفاده از توانمندی‌های علمی حاصل می‌شود.

وی افزود: اگر کشورهای مختلف در عرصه‌های گوناگون مقام آوردند به خاطر وجود ایرانیانی بوده که در این کشورها وجود دارند. به نحوی که اکنون ناسا موفقیت خود را مرهون استفاده از توانمندی‌های ایرانیان مقیم آنجا می‌داند.

ملک‌زاده گفت:‌ باید از ظرفیت‌های اساتید و نخبگانی که در دانشگاه‌های مختلف جهان در حال تحقیق و پژوهش هستند استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مدیریت مغزها را در کشور ایجاد کنیم باید به تعامل با نخبگان داخل و خارج کشور بپردازیم زیرا ایجاد این تعامل موجب می‌شود تا از توانمندی‌های ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم.

دبیرکل امور ایرانیان خارج از کشور گفت: ‌راه سقوط آمریکا این است که ایرانیان را از مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی این کشور خارج کنیم زیرا در حال حاضر تمام پروژه‌های خاص این کشور توسط ایرانیان انجام می‌شود.

وی با اشاره به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان گفت: این دانشگاه اسفندماه در تهران راه‌اندازی می‌شود و در آینده نزدیک شعب مختلف آن در سراسر دنیا آغاز به کار خواهد کرد.

ملک‌زاده تصریح کرد: تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین خارجیانی که علاقمند به زبان و فرهنگ ایرانی هستند می‌توانند در این دانشگاه تحصیل کنند.

وی با اشاره به حضور 150 نفر از متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور در این همایش گفت: افراد براساس سه محور کیفیت علمی، نیازهای داخلی کشور و بسترسازی برای حرکت آینده برای حضور در این همایش دعوت شدند.

دبیرکل امور ایرانیان خارج از کشور از افتتاح اولین بیمارستان فوق تخصصی در کیش خبر داد و گفت: این بیمارستان سال آینده راه‌اندازی می‌شود که در حال حاضر مقدمات کار در حال انجام است.