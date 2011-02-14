2500 محقق ایرانی در آمریکای شمالی زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی همایش نقش فناوریهای نوین در ارتقای زندگی انسان گفت: کریدور آموزشی تعامل مغزهاست که تمام کشورها از سیستم آموزشی تا مباحث پژوهشی بر اساس این کریدور عمل می کنند.

وی ادامه داد: جمعیت ایرانیان خارج از کشور 4 تا 6 میلیون است که تعداد قابل توجهی از آنان را محققان تشکیل می دهند به نحوی که تنها در آمریکای شمالی دو هزارو 500 محقق ایرانی وجود دارد.

نادری منش گفت: می توانیم ادعا کنیم که با وجود این محققان 250 میلیارد دلار سرمایه در آمریکای شمالی داریم که نمی توان به راحتی از این سرمایه گذشت.

وی افزود: اگر بتوانیم متخصصان خارج از کشور را به داخل کشور بیاوریم و از توانمندی آنان استفاده کنیم می توانیم نسل جوان را مطمئن کنیم که امکان رشد در داخل کشور وجود دارد.

معاون آموزش وزارت علوم تصریح کرد: در این همایش بر روی 6 فناوری برتر دنیا به صورت جدی بحث می شود و هدف اصلی این کار این است که ایران در منطقه پایگاه فناوری برتر شود.

نادری منش گفت: امروز مهمترین بحران کشورهای پیشرفته نبود نیروهای جوان متخصص است اما ما در ایران چنین مشکلی نداریم زیرا 70 درصد جمعیت ما جوان هستند که می توان از ظرفیت های آنان به نحو مطلوب استفاده کرد.