20 هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه درحال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فضل الله رنجبر در جلسه ستاد مسکن مهر شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری کرمانشاه تشکیل شد، اظهار داشت: این پروژه ها مجموعا 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که بالاتر از میانگین پیشرفت استان می باشد.

معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری کرمانشاه افزود: تعداد دوهزار و350 واحد انفرادی مسکن مهر نیز در شهر کرمانشاه در حال اجرا است.

رنجبراظهار داشت: پروژه مسکن مهر شهر ماهیدشت هم 17 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در شهرهای هلشی و کوزران نیز بزودی پروژه های مسکن مهر شروع می شوند.

وی با بیان اینکه در شهرهای تابعه حوزه شهرستان کرمانشاه نزدیک به 60 واحد انفرادی با استفاده از تسهیلات مسکن مهر در حال ساخت است، گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهردرای شهرهای تابعه شهرستان با اخذ تسهیلات 200 میلیون ریالی نسبت به ساخت مسکن مهر اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: از ابتدا طرح مقاوم سازی مسکن روستایی تاکنون هزارو140 نفر متقاضی تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی در بخشهای تابعه شهرستان از طریق بانک مسکن تسهیلات 100 میلیون ریالی مقاوم سازی دریافت کرده اند.