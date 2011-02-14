تشکیل 6 ستاد علم و فناوری در همایش نقش فناوریها در ارتقاء زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آملی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی همایش نقش فناوریهای نوین در ارتقای زندگی انسان گفت: دولت ایران اکنون در مسیری حرکت می کند که می توان به آن دولت علم و فناوری گفت.

وی گفت: حرکتی که در این همایش انجام می شود بستری برای گسترش علم و فناوری و رسیدن به دولت علم و فناوری است.

معاون معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: فراگیری و شکل گیری دولت علم و فناوری نیازمند وجود نظام نوآوری است که این نظام باید هر چه سریعتر در دولت شکل بگیرد.

وی گفت: نظام فناوری پارامترهای مختلفی دارد که در آن نقش دولت، قانونگذار، سیاستگذاریهای محوری و ارتباطات بین المللی باید به صورت شفاف و مشخص تبیین شود.

سالارآملی تصریح کرد: همچنین در بخش ارتباطات بین المللی باید دیپلماسی را با جدیت بیشتری دنبال کرد.

وی گفت: در این همایش 6 ستاد علم و فناوری شامل ستاد زیست فناوری و سلول های بنیادی، ستاد نانوفناوری، ستاد الکترونیک و ارتباطات، ستاد علوم شناختی، ستاد انرژیهای نو و ستاد هوافضا در کشور فعال می شود.

سالارآملی افزود: شاخص ترین چهره های ایرانیان در آمریکا، اروپا، آسیا و استرالیا در این همایش حضور می یابند و همچنین برجسته ترین دانشمندان داخل کشور نیز برای تبادل اطلاعات در بستری واقعی دعوت شده اند.

وی گفت: در این همایش کتابچه 149 دستاوردهای اخیر کشور در حوزه فناوری توزیع می شود.

معاون معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین کتابچه مجموع مقالات این همایش به زبان فارسی و انگلیسی جمع آوری شده تا بستر مناسب ارتباطی را فراهم کند.

سالارآملی افزود: در طول این همایش 24 میزگرد تخصصی و 48 سخنرانی برای بیان نقطه نظرات برگزار می شود.

وی گفت: حدود 60 درصد مقالات ارسال شده به این همایش از سوی ایرانیان خارج از کشور بوده است و همچنین 25 درصد افرادی که به این همایش دعوت شده اند همان متخصصان نشست های گذشته هستند.

سالارآملی اظهار داشت: 15 درصد دانشمندان و متخصصان دعوت شده از خارج از کشور را زنان و 75 درصد را مردان تشکیل می دهد.