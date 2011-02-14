به گزارش خبرگزاری مهر، احسان گلابگیر مدیرعامل مرکز خرید اینترنتی البسکودات کام با اعلام این مطلب گفت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و لزوم صرفه جویی و مدیریت هزینه ها از سوی مردم، به طور قابل ملاحظه ای مشتریان مراکز خرید اینترنتی افزایش داشته و به نظر با توجه به این موضوع و مدیریت مردم در هزینه مصرف سوخت، سال آینده سالی پربار برای این بخش خواهد بود.

وی اظهار داشت: همزمان با اجرای این قانون، اقدامات متنوعی برای تغییر رفتار هزینه ای خانواده ها از سوی بسیاری از مجموعه ها و سازمانها و نهادهای بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته که این اتفاقات هماهنگ با این اقدام ملی در راستای پایین آوردن هزینه های تحمیلی به سبد کالای هزینه ای یک خانوار بوده است.

گلابگیر تصریح کرد: یکی از اقداماتی که می تواند سرعت مناسبی در پایین آوردن هزینه ها داشته باشد، استفاده از فضای مجازی برای رفع نیازهای یک فرد، خانواده، سازمان و شرکت ها می باشد و با توجه به احتیاج به عوامل مختلف، هماهنگی و حمایت های متنوع را از سوی بخش خصوص و دولتی می طلبد که این اقدامات از سوی این دوبخش در حال اجرایی شدن است.

وی با اشاره به بیشترین بهره برداری از فضای مجازی در پایین آوردن هزینه ها در کشورهای توسعه یافته از سوی خانواده ها، بیان کرد: بسیاری از کشورها با توجه به توسعه فناوری و تنوع داشتن فضای مجازی، بسیاری از امور و خدمات خود را منحصرا در این فضای نامحدود عرضه می کنند که ضمن کنترل بسیاری از موارد توانسته اند گره های کور شهر نشینی و مشکلات آن را حل کنند.

این کارشناس متذکر شد: زیرساختهای کشور طی چند سال گذشته با توجه به رشد استفاده مردم از این امکان به جهتی مناسب در حال حرکت است و در صورت هماهنگی و فرهنگ سازی مناسب ظرفیت پذیرش گروه زیادی از مردم در این بخش دارا می باشد که به نظر باید با تدوین قوانین مورد نیاز، حمایت های لازم از توسعه این بخش صورت گیرد.

وی ادامه داد: بیشتر مراکز خرید اینترنتی به دلیل سرعت پایین اینترنت با مشکلات زیادی مواجه هستند که این موضوع با تلاش مهندسین جوان ایرانی مرکز خرید اینترنتی البسکو دات کام حل شده است و مشتریان به راحتی می توانند از طبقات مختلف این فروشگاه با هرنوع سرعت اینترنتی بازدیدی راحت و لذت بخش داشته باشند.

وی با بیان اینکه ترافیک کلان شهرها و یا دسترسی به مراکز خرید یکی از مشکلات مشتریان شهرها در جامعه کنونی ما شده است، اعلام کرد: با حمل رایگان محصولات و سرعت در خرید در مرکز خرید اینترنتی البسکو دات کام و بهترین روش معرفی محصول می توان به طور قابل ملاحظه ای این مشکلات را کاهش داد.

وی در ادامه با بیان این موضوع که نهادها و سازمان های دولتی نیز تلاش خود را برای افزایش استفاده از فضای مجازی به کار گرفته اند، اذعان داشت: پرتال جدید مرکز در راستای منویات در نظر گرفته شده در خصوص اصلاح الگوی مصرف بوده و همگام با اقدامات انجام گرفته از سوی مسئولان در پیاده سازی قانون هدفمندی سازی یارانه ها تغییراتی مفید مانند اضافه شدن سبد علاقمندی خرید و یا بازبینی خریدهای گذشته نیز در نظرگرفته شده که این موضوع می تواند بسیاری از مشتریان را از تمامی جوانب در موقع خرید کمک کند.

گلابگیر اضافه کرد: بازاری که اکنون فرا روی مردم کشورمان هست، می توان صحنه ای از حضور مراکز خرید متنوعی باشد که با بالابردن استانداردها و کیفیت ارائه کالا توان جذب مشتری بیشتر را برای خود در نظر بگیرند و این اقدام همانند سایر اقدمات انجام گرفته در بخش های مختلف علمی و فرهنگی و اقتصادی کاملا اجرایی می تواند بشود.