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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

خبر ویژه/

80 درصد دستگیرشدگان هرمی شهرستانی هستند/ شکنجه برای یافتن عضو جدید

80 درصد دستگیرشدگان هرمی شهرستانی هستند/ شکنجه برای یافتن عضو جدید

نیروهای اطلاعاتی از گروگانگیری و اعمال خشونت توسط شرکتهای هرمی برای اجبار شهروندان شهرستانی به عضویت خبر داده و اعلام کرده اند بر اساس گزارشات دادسرای ویژه جرائم رایانه ای از هر یکصد عضو دستگیر شده این شرکتها در تهران، 80 نفر شهرستانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان، زاهدان، یزد، کردستان، اراک، مازندران و اصفهان بیشترین آمار مهاجران و دعوت شدگان به شرکتهای هرمی پایتخت را تشکیل می دهند. همچنین دستگیر شدگان گفته اند که از آنها مبلغ هفت میلیون تومان برای سرمایه گذاری در یک شرکت گازی پول گرفته اند.

این گزارش حاکی است لیدرهای شرکتهای هرمی با عناوین خرید سهام در صنایع سنگ و دیگر شرکتهای سرمایه گذاری از شهروندان شهرستانی میلیونها تومان پول گرفته اند. همچنین برخی از قربانیان کلاهبردارهای این شرکتها در اعترافات خود از شکنجه شدن توسط عوامل این شرکتها خبر داده اند. این افراد به مدت 6 ماه در اتاق و دفاتر محبوس شده اند و در وعده های غذایی تنها به آنها نان و سیب زمینی داده شده است.

گفته می شود در بسیاری از موارد شرکتهای هرمی برای جلب مشتری بیشتر اقدام به گروگانگیری افراد کرده و سرشاخه ها شهروندان شهرستانی را که میلیونها تومان برای ورود به شرکتهای هرمی پرداخت کرده اند در اتاق و حتی توالت محبوس کرده و از آنها خواسته اند که اعضای جدید به زیرشاخه خود اضافه کنند. 

اعمال خشونت و گروگانگیری وسیع در سطح شرکتهای هرمی موجب شده تا پلیس آگاهی تهران به پرونده های شرکتهای هرمی ورود بیشتری کند.

کد مطلب 1253498

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