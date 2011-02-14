مسابقات ورزشی آتش نشانان شهرهای ساحلی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، نخستین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان شهرهای ساحلی مازندران، به منظور ارتقاء سطح آمادگی جسمانی در مواقع بروز حوادث طبیعی و انسانی و ایجاد اتحاد و همبستگی بین آتش نشانان شهرهای ساحلی و همجوار در مقابل بحران و حوادث برگزار شده است.

شناسایی میزان آمادگی عملیاتی و جسمانی پرسنل آش نشانی و تجهیزات آنان برای بهره وری بهتر در مقابل حوادث با حضور هشت تیم از شهرهای ساحلی استان به میزبانی شهرداری ایزدشهر اعم اهداف برگزاری این مسابقات بوده است.

در این دوره که شهرهای چالوس، نوشهر، رویان، ایزدشهر، محمودآباد، سرخرود، فریدونکنار و بابلسر حضور داشتند، تیم های ایزدشهر، نوشهر و چالوس به ترتیب توانستند در رشته های پرتاب شیلنگ، خاموش کردن آتش و پرش از مانع و طناب کشی رتبه نخست را کسب کنند.

در نتایج تیمی شهرهای چالوس، ایزدشهر و فریدونکنار به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

این مسابقات صبح دوشنبه پایان یافت.