فهرست اوراق بهادار معاف از مالیات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون، درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال اوراق اجاره (صکوک اجاره)، قراردادهای آتی کالا، قرارداد آتی سهام، اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع، اوراق رهنی و حق تقدم تسهیلات مسکن از پرداخت مالیات معاف شدند.

علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تبصره های یک و دو ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم گفت: بر اساس این ماده قانونی، اوراق بهاداری که طبق ماده 24 بند یک قانون بازار اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها معاف است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال اوراق اجاره (صکوک اجاره)، قراردادهای آتی کالا، قرارداد آتی سهام، اوراق اختیار معامله ، اوراق استصناع ، اوراق رهنی و حق تقدم تسهیلات مسکن از پرداخت مالیات معاف شدند.

عسگری با اشاره به ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد: در تبصره یک این قانون آمده است که تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل ازسرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف هستند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاده شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

در تبصره دو این ماده نیز آمده است: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

همچنین در بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار آمده است: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، شورای عالی بورس، اوارق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.