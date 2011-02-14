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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

همایش استانی جشنواره شعر فجر در تهران برگزار می‌شود

همایش استانی جشنواره شعر فجر در تهران برگزار می‌شود

بخش استانی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر یکم اسفند با حضور دکتر علی موسوی گرمارودی و یوسفعلی میرشکاک در تهران به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات فرهنگی کشور برگزار می‌شود، علاوه بر شعرخوانی موسوی گرمارودی و میرشکاک، 20 شاعر دیگر نیز به قرائت اشعارشان خواهند پرداخت.

رحیم زریان و کامران شرفشاهی از جمله  شاعران حاضر در این مراسم هستند که به نمایندگی از شاعران استان تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره که در تاریخ هفتم اسفند در تالار شریعت‌زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود، حاضر خواهند شد.

اجرای موسیقی زنده و پخش کلیپ از برنامه‌های جنبی این مراسم است که در تالار محراب تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1253516

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