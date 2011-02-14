به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات فرهنگی کشور برگزار می‌شود، علاوه بر شعرخوانی موسوی گرمارودی و میرشکاک، 20 شاعر دیگر نیز به قرائت اشعارشان خواهند پرداخت.

رحیم زریان و کامران شرفشاهی از جمله شاعران حاضر در این مراسم هستند که به نمایندگی از شاعران استان تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره که در تاریخ هفتم اسفند در تالار شریعت‌زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود، حاضر خواهند شد.

اجرای موسیقی زنده و پخش کلیپ از برنامه‌های جنبی این مراسم است که در تالار محراب تهران برگزار می‌شود.