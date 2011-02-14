معاینات پزشکی قانونی خراسان جنوبی 23 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌رضا نورس صبح دوشنبه در نشست خبری که در این اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: 69 درصد معاینات در این بخش مردان و 31 درصد معاینات مربوط به زنان بوده است.

وی اضافه کرد: خراسان جنوبی در بین سایر استانها رتبه 28 کشور از نظر تعداد معاینات را دارا است.

نورس کمبود پزشک و نیروی انسانی را یکی از مشکلات این مجموعه دانست و افزود: در این راستا 89 درصد معاینات در ساعات اداری و 11 درصد آن در زمان کشیک ها و ایام تعطیل انجام شده است.

وی تعداد مراجعین سرپایی به پزشکی قانونی طی 10 ماهه امسال را هشت هزار و 200 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این رقم 12.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان افزایش داشته است.

به گفته وی با توجه به جمعیت شهرستان های خراسان جنوبی شهرستان بیرجند رتبه نخست، قاین رتبه دوم و فردوس رتبه سوم را دارند.

وی با اشاره به اینکه نزاع و تصادفات رتبه اول و دوم را از نظر فراوانی به خود اختصاص داده است، افزود: در این زمینه 25 درصد معاینات در قسمت سرپایی مربوط به منازعات است.

نورس عنوان کرد: در این زمینه 32 درصد مربوط به زنان و 68 درصد به مردان اختصاص دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21.3 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه تصادفات دوم را در مراجعات به پزشکی قانونی استان داشته است، اظهار داشت: در سال گذشته از نظر آمار مربوط به منازعات با توجه به نرخ جمعیتی خراسان جنوبی رتبه 29 را در سطح کشور داشته است.

آمار مصدومین ناشی از تصادف 11 درصد افزایش یافت

نورس با اشاره به اینکه در بخش مصدومین ناشی از تصادفات یک هزار و 931 نفر طی 10 ماهه امسال در این مجموعه معاینه شده اند، تصریح کرد: آمار مصدومین ناشی از تصادف نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.2 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در بخش معاینات مربوط به تصادفات مصدومین رتبه 25 را در سال گذشته به خود اختصاص داده است، افزود: این استان در تصادفات بخش متوفیات در سال گذشته رتبه 12 کشور را داشته است.

نورس درخصوص محل تصادفات نیز، تصریح کرد: بر اساس گزارشات پزشکی قانونی 13.4 درصد تصادفات در داخل شهر، 67 درصد در خارج از شهر و حدود 18.5 درصد در جاده های روستایی و خاکی رخ داده است.

وی ادامه داد: شاخص ترین نکته در بحث پیشگیری ارزیابی علل مرگ های ناشی از تصادفات نشان می دهد تنها ضربه به سر و عوارض ناشی از آن حدود 60 درصد علت مرگ ها در تصادفات بوده است.

در 10 ماهه امسال 494 جسد در پزشکی قانونی تعیین علت فوت شد

نورس معاینه اجساد را از دیگر فعالیت های این مجموعه برشمرد و افزود: طی 10 ماهه سال جاری 494 جسد در پزشکی قانونی تعیین علت فوت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بر حسب ضرورت علمی کالبد گشایی انجام می شود، خاطر نشان کرد: در این زمینه 86 درصد اجساد بدون انجام کالبدگشایی و تنها 14 درصد با انجام کالبد گشایی تعیین علت فوت شده اند.

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در بحث ارزیابی نوع مرگ ها تصادفات با 70 درصد رتبه نخست مرگ های غیرطبیعی و سوختگی با 10 درصد رتبه دوم مرگ ها در استان را به خود اختصاص داده اند.