مسئولان در رعایت وحدت از مردم الگو بگیرند

روح الله حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت وحدت میان قوا در شرایط فعلی منطقه و لزوم نقش آفرینی ایران گفت: مردم کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن در کمال وحدت و همدلی با شعار و پرچم واحد در دفاع از رهبری به خیابانها امدند و نشان دادند در همه شرایط با یکدیگر متحد هستند.



وی افزود: مسئولین و نخبگان باید از وحدت و یکدلی مردم الگو بگیرند و در شرایط فعلی با آنها همراه شوند چرا که اگر با مردم همراه شوند و خواسته ها و روش آنها را در پیش بگیرند قطعا این وحدت به صورت کامل برقرار خواهد شد.

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد:اگر مسئولان از منافع حزبی و گروهی خود عبور کنند و حول محور انقلاب اسلامی یعنی افکار و اندیشه های امام (ره) و مقام معظم رهبری و منافع جمهوری اسلامی اتحاد داشته باشیم دیگر شاهد اختلافات قوا نخواهیم بود.

حسینیان با بیان اینکه مردم از اختلافات قوا ناراحت هستند اضافه کرد: اختلاف سلیقه در یک جامعه پویا امری طبیعی است و مسئولان می توانند با برگزاری جلسات کارشناسی اختلافات را حل کنند و از رسانه ای کردن و آوردن اختلافات به میان مردم خودداری نمایند.

وی به شرایط فعلی منطقه نیز اشاره و تصریح کرد: باید در وضعیت فعلی منطقه وحدت داخلی را بیشتر نشان دهیم چرا که ملت های منطقه به الگوی انقلاب اسلامی نگاه میکنند و لذا اگر خواست مردم و مسئولان یکی باشد جامعه حهانی و اسلامی انقلاب اسلامی را الگوی خود قرار میدهد.

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی همچنین در ادامه به میزان تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: آماری که دولت از کارها و اقدامات خود انعکاس داده نشان میدهد با لطف خداوند این شعار در دولت در حد بسیار بالایی تحقق یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مجلس نیز تمام تلاش خود را به کار برد با وضع قوانین و لوایح این فرمان مقام معظم رهبری را عینیت ببخشد.