جوانان مسیر آینده مصر را ترسیم می کنند/ لزوم بازنگری احزاب در سیاستها

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب ناصری مصر در بیانیه ای که نسخه ای از آن برای این خبرگزاری ارسال شده بر حفاظت از دستاوردهای قیام جوانان مصری تاکید کرده و آن را لازمه ایجاد آینده بهتر برای مردم این کشور دانسته است.

"احمد حسن" دبیرکل حزب ناصری مصر از عملکرد مثبت ارتش در تحولات اخیر مصر تمجید کرده و نقش عواملی همچون بیکاری، فقر، گرسنگی و فقدان آزادیهای مدنی را در آغاز قیام ملت مصر اثرگذار می داند.

وی در ادامه افزود: کشورهای عربی و در قلب آنها مصر در مرحله گذار خطرناکی سیر می کنند، در اینجا یا باید با بنابر پروژه ای توسعه محور بر اساس میراث انسانی خود عمل کنیم و یا اینکه از مدل های جهان سرمایه داری تبعیت کنیم.

الامین تاکید کرد: حوادث اخیر نشان می دهد که کشور نمی تواند در برابر خشم طبقه متوسط و فقیر که به حاشیه رانده شده اند مقاومت کند. بر این اساس باید دایره توسعه اقتصادی و اجتماعی گسترده تر شود و تصمیم سازان به این مسئله توجه جدی داشته باشند.

دبیرکل حزب ناصری مصر در ادامه افزود: واقعیت شرایط سیاسی در عرصه فعلی نشان می دهد که باید تنها در جهت مصالح کشور حرکت کرد به ویژه اینکه نسل جدید مصر نشان داده که قدرت اتخاذ تصمیم و انجام آنها را پیدا کرده است.

وی در انتهای بیانیه با تمجید از "جمال عبدالناصر" تاکید کرد: همچنان مردمی که در پی عدالت اجتماعی و آزادی می گردند تصاویری از عبدالناصر را در خیابانها بلند می کنند.