دلیل تاخیر در پرداخت عیدی کارکنان دولت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا امین رفتاری با اعلام این مطلب افزود: تمام پیش بینی های لازم از مدتها قبل صورت گرفته و اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق بهمن ماه و عیدی کارکنان دولت تامین شده است.

مدیرکل خزانه تصریح کرد: براساس دستور وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت حقوق و عیدی کارکنان دولت تا پیش از 22 بهمن ماه، تمام منابع لازم از 11 بهمن ماه به استانها ارسال شد، سهم تهران نیز در حساب ویژه ای واریز و بلوکه شد تا هر لحظه آماده پرداخت باشد.

وی افزود: با این وجود؛ تاکنون از میان 225 دستگاه دولتی در تهران، تنها حدود 76 دستگاه با مراجعه به خزانه، حقوق بهمن ماه و عیدی پایان سال را دریافت کرده اند و 148 دستگاه دیگر فقط فهرست حقوق کارمندان خود را ارائه کرده اند.

مدیرکل خزانه یادآور شد: بخشنامه مربوط به دعوت از ذی حسابان دستگاههای اجرایی برای تسریع در ارائه فهرست عیدی کارکنان خود، هم اکنون روی پورتال خزانه داری نیز قرار داده شده و ما در تماسی با آنها تاکید کرده ایم که هر چه سریع تر فهرست عیدی کارکنان خود را جهت دریافت، ارائه کنند.

هیئت دولت عیدی کارمندان و بازنشستگان را 318 هزار تومان تعیین کرده است.