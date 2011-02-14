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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

از سوی خزانه داری ؛

دلیل تاخیر در پرداخت عیدی کارکنان دولت اعلام شد

دلیل تاخیر در پرداخت عیدی کارکنان دولت اعلام شد

مدیر کل خزانه کشور علت تأخیر در پرداخت عیدی کارکنان دولت را تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی در ارائه لیست کارکنان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا امین رفتاری با اعلام این مطلب افزود: تمام پیش بینی های لازم از مدتها قبل صورت گرفته و اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق بهمن ماه و عیدی کارکنان دولت تامین شده است.

مدیرکل خزانه تصریح کرد: براساس دستور وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت حقوق و عیدی کارکنان دولت تا پیش از 22 بهمن ماه، تمام منابع لازم از 11 بهمن ماه به استانها ارسال شد، سهم تهران نیز در حساب ویژه ای واریز و بلوکه شد تا هر لحظه آماده پرداخت باشد.

وی افزود: با این وجود؛ تاکنون از میان 225 دستگاه دولتی در تهران، تنها حدود 76 دستگاه با مراجعه به خزانه، حقوق بهمن ماه و عیدی پایان سال را دریافت کرده اند و 148 دستگاه دیگر فقط فهرست حقوق کارمندان خود را ارائه کرده اند.

مدیرکل خزانه یادآور شد: بخشنامه مربوط به دعوت از ذی حسابان دستگاههای اجرایی برای تسریع در ارائه فهرست عیدی کارکنان خود، هم اکنون روی پورتال خزانه داری نیز قرار داده شده و ما در تماسی با آنها تاکید کرده ایم که هر چه سریع تر فهرست عیدی کارکنان خود را جهت دریافت، ارائه کنند.
 
هیئت دولت عیدی کارمندان و بازنشستگان را 318 هزار تومان تعیین کرده است.
کد مطلب 1253520

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