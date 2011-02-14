انتقاد از نبود یک جاده رفت و برگشت برای سفر به استانهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در جشنواره ملی طرحهای صنعتی و ترافیکی که صبح دوشنبه در دانشکده علوم انتظامی برگزار شد، گفت: اگر در سایر استانها تنها در فصول بهار و تابستان تردد در جادهها زیاد است در استانهای شمالی در همه فصلها مردم میخواهند در جادهها تردد کنند بنابراین ترددها مستمر است.
وی افزود: اینکه گفته میشود نگاه سنتی باید نسبت به مسایل وجود داشته باشد و همه اقدامات بازدارنده را روی تنها برخی از مولفهها قرار دهیم امروزه دیگر منسوخ شده است.
وی تصریح کرد: مولفههایی مانند مدیریت ترافیکی، وسایل حمل و نقل، رفتار ترافیکی، توسعه حمل و نقل عمومی و سیستم امداد و نجات هر کدام مولفههایی است که میتواند نقش هم افزایی ایجاد کنند و نقص هر کدام از مولفه را جبران کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور بیان کرد: شتاب و عجله در رانندگی منجر به تصادفات زیاد میشود در حالی که در زندگی بسیار صبور هستیم اما در رانندگی از کسری از ثانیه هم نمی گذریم و رانندهای دیگر را رقیب خود میدانیم در حالی که رانندگی مشارکت جمعی است.
وی تصریح کرد: چند خانواده با هم تصمیم میگیرند با چند خودرو به مسافرت بروند اگر در راه خودرویی عقب بیافتد بقیه خودروها صبر میکنند تا او از راه برسد و یا اگر برای هر کدام از آنها مشکلی پیش بیاید خودروهای دیگر همراه او کمک میکنند تا مشکلات برطرف شود. باید در حوزه رفتار ترافیکی نگاهمان به رانندگی جمعی باشد. اگر این رفتار را به رانندگان تعمیم بدهیم که همه رانندگان باید سالم به مقصد برسند میتواند تحولی در رفتار ترافیکی باشد.
سردار مومنی افزود: سیستم انتقاد، سیستم درمان و نجات در همه جامعه است. در چند سال اخیر افزایش پایگاههای امداد و نجات و آمبولانسها را داشتیم اما هنوز 48 درصد تلفات در مسیر یا بیمارستانها وجود دارد.
وی گفت: برخی اقدامات پیشگیرانه است. باید پیشگیری وجود داشته باشد تا از بروز حادثه جلوگیری شود ولی اگر اتفاقی صورت گرفت باید بتوانیم با اقدامات دیگر شدت آن را به حداقل برسانیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور افزود: تصادفات غیر از هزینههای اقتصادی و مادی آسیبهای دیگری را هم در لایههای عمیق جامعه به وجود میآورد که نمیتوان آن را اندازهگیری کرد. بنابراین تاکید بر یک عامل و پیگیری یکی از مولفهها به جایی نمیرسد. ما وقتی تکالیفی برای مردم در نظر میگیریم باید حقوق آنها را هم رعایت کنیم در حالی که برخی رویکردشان این است که صرفاً به تکالیف میپردازند و بقیه مولفهها را نادیده میگیرند.
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