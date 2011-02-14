"علی عبدالله صالح" سفرش به آمریکا را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی تظاهرات ضد دولتی در یمن و فشار وارده از سوی معترضین برای برکناری رئیس جمهوری این کشور از قدرت، "علی عبدالله صالح" سفر روز یکشنبه خود به آمریکا را به تاخیر انداخت.

یک مقام آگاه در دفتر ریاست جمهوری یمن اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور تصمیم به تاخیر در سفر خود به آمریکا که قرار بود که در اواخر فوریه انجام شود، گرفته است.

علی عبدالله صالح درحالی سفر خود به آمریکا را به تاخیر انداخته است که گروه مخالفین موافقت خود را با ازسرگیری مذاکرات با دولت یمن که از اکتبر گذشته به تعویق افتاده بود، اعلام کردند.

ریاست جمهوری یمن در بیانیه ای تاکید کرد که مقامات این کشور و آمریکا تاریخ جدیدی را برای دیدار با یکدیگر تعیین می کنند.

البته سفر رئیس جمهوری یمن به ایالات متحده در حالی صورت می گیرد که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا به منطقه سفر کرده و در مذاکرات خود با مقامات برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در چارچوب پروژه ایران هراسی و با هدف فروش هر چه بیشتر تسلیحات، ادعاهای بی اساسی را علیه جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته ای صلح آمیز آن مطرح کرده بود.