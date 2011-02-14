برنامه تولید نفت شرکت گچساران 100درصد محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز،‌ غلامرضا پاکدل افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به طور میانگین روزانه 650 هزار بشکه نفت خام از میدانهای تحت مدیریت این شرکت از جمله گچساران، بی بی حکیمه، پازنان، نرگسی و رگ سفید تولید شد.

وی اضافه کرد: از این میزان روزانه نزدیک به 60 هزار بشکه به عنوان خوراک پالایشگاه شیراز و بقیه برای صادرات اختصاص یافت.



پاکدل در باره تولید گاز در این شرکت اظهار داشت: میانگین تولید گاز گنبدی در این شرکت 900 میلیون فوت مکعب در روز و گازهای همراه نفت نیز 350 میلیون فوت مکعب در روز است که پس از فرآورش در مخازن نفتی گچساران و بی بی حکیمه برای صیانت از تولید و حفظ فشار مخازن تزریق می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: از فرآورش گازها در کارخانه های گاز و گاز مایع (ان جی ال) در مدت پیش گفته به طور متوسط روزانه بیش از 50 هزار بشکه مایعات گازی و نفتا تولید شد که به عنوان خوراک برای مجتمعهای پتروشیمی در ماهشهر ارسال شد.



وی با اشاره به برنامه هدفگذاری شده سال جاری از سوی شرکت ملی نفت ایران افزود: در این زمینه تمام برنامه در بخش حفاری چاه های توسعه ای، تعمیری و ترمیمی محقق شد.



پاکدل اظهار داشت: در این مدت هشت حلقه چاه توسعه ای با ظرفیت تولید 14 هزار بشکه و 11 حلقه چاه تعمیری با ظرفیت 14 هزار بشکه در روز حفاری و از ترمیم چاه های موجود نیز حدود 38 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت این شرکت افزوده شد.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران درباره اجرای پروژه های مرتبط با تولید در این شرکت نیز توضیح داد: در سال جاری فاز دوم کارخانه نمک زدایی شماره 2 گچساران راه اندازی شد و مقدمات تکمیل راه اندازی کارخانه نمک زدایی بینک تحقق یافت.

وی گفت: هم اکنون 165 پروژه با اعتباری افزون بر 38 هزار میلیارد ریال در این شرکت در دست اقدام است که بخشی از آنها از سوی امور مهندسی و ساختمان این شرکت و بخش دیگر از سوی مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اجرا می شود.



پاکدل افزود: تعدادی از این پروژه عام المنفعه و در ارتباط با عمران و آبادی شهرها و روستاهای پیرامون تاسیسات است و در این زمینه تا کنون بیش از 200 میلیارد ریال پروژه اجرا شده است.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ادامه داد: هم اکنون بیش از دو هزار میلیارد ریال پروژه عام المنفعه در گستره عملیاتی این شرکت در دست اقدام است.