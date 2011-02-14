دکتر محمد علی آذرشب در مورد کتابهای در دست تهیه و آماده چاپ خود به خبرنگار مهر گفت: درصدد نوشتن چند کتاب درسی و آموزشی و دانشگاهی هستم . از جمله "تاریخ ادبیات عرب معاصر" و "تاریخ ادبیات عرب عصر عباسی دوم" که انتشارات سمت آنها را منتشر خواهد کرد.

مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این کتابها گفت: کتاب اول ادبیات معاصر عرب ادبیاتی است که با ادبیات ایران ارتباط نزدیک دارد و ساحتهای زیادی از این دو درارتباط با یکدیگرند. از آنجا که خیلی احساس نیاز به شناخت جهان عرب می‏شد و یکی از راههای این شناخت هم شناخت ادبیات آن کشورها است به همین دلیل سعی می‎کنم ادبیات معاصر جهان عرب را با دید جدید و دید وحدت حوزه تمدنی ایران و عرب ارائه و محورهای افکار و اندیشه ادبای جهان عرب را نشان دهم.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درباره کتاب دوم " تاریخ ادبیات عرب در عصر عباسی دوم" نیز اظهار داشت: این دوره زمانی است که در واقع شاهد حضور ایرانیان از جهت فکر و اندیشه و فلسفه و و علوم دیگر در جهان اسلام هستیم به همین جهت ارائه نقش ایرانیان و مکتب اهل بیت(ع) درادبیات این دوره از اهمیت بسزایی برخوردار است و من سعی می‏کنم اینها را در کتابی ارائه کنم.

استاد گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه تهران در مورد کتابهای منتشر شده خود در سالجاری گفت: یک کتاب دو جلدی به زبان عربی از من به نام "مسیرة التقریب" از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد.

وی درباره این کتاب دوجلدی گفت: حرکت تقریب در بین مذاهب اسلامی از هفتاد سال پیش در مصر برای ایجاد تفاهم بین اهل تسنن و اهل تشیع شروع شد، فعالیتهای خوبی انجام داد ولی بعدها تاحدودی متوقف شد و بعد مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تهران این کار را ادامه داد. این حرکت همراه با فکر و اندیشه و عمل و سمینار و کنفرانسها و طرحها و استراتژیهایی بود که مجموع آنها حرکت تقریب مذاهب اسلامی را تشکیل می‏دهد و من آنها را جمع آوری و ارزیابی کردم.