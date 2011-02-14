جشنواره شعر فجر اقدامی در جهت تثبیت ارزشهای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کاظم حجازی گفت: با نگاهی گذرا به کارنامه هنر در دوران انقلاب در می‌یابیم که سهم شعر بیش از سایر هنرهاست، اما به رغم این اهمیت و گستردگی تاکنون نگاه عمیقی به این موضوع نشده است.

وی با اشاره به نقش پیام‌رسانی شعر در جامعه متذکر شد: به طور کلی جامعه ما الفت دیرینه‌ای با شعر دارد و هر چه یک پیام از ساختار هنری منسجم‌تری برخوردار باشد، مردم ارتباط بهتری با آن برقرار می‌کنند.

حجازی با اشاره به جلسات سالیانه شاعران با مقام معظم رهبری تصریح کرد: در سالهای طولانی پس از انقلاب که تقریبا هیچ روند منظم و فراگیری برای حمایت از شاعران وجود نداشت، مقام معظم رهبری به تنهایی این وظیفه را بر دوش ‌کشیدند و به تشویق و ترغیب اهالی شعر و به خصوص نسل جوان ‌پرداختند.

وی از جشنواره شعر فجر به عنوان یک حرکت جدی در راستای عمق بخشی به شعر اصیل یاد کرد و توضیح داد: ارائه ارزشهای انقلاب در قالبهای هنرمندانه و با ساخت و پرداختی شاعرانه می‌تواند در جذب بیشتر جوانان موثر باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس از مسئولان برگزاری جشنواره شعر فجر خواست که با پرداختن به جنبه محتوایی کار از تشریفات کم‌ثمر و ویترینی بکاهند.

حجازی در پایان گفت: خوشبختانه جهت‌گیری کلی این جشنواره به سمتی است که هر ساله رو به تکامل می‌گذارد و چنانچه تقویت بُعد تئوریک و آموزشی نیز در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، شاهد تحولی اساسی در نحوه فعالیت و میزان اثرگذاری جشنواره شعر فجر خواهیم بود.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره شعر فجر روز 7 اسفند در محل تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.