همایون اسعدیان تهیهکننده فیلم سینمایی "سعادتآباد" درباره اکران این فیلم در جشنواره فجر به خبرنگار مهر گفت: تا امروز استقبال مخاطبان در سینماهای مردمی از این فیلم راضیکننده بوده است. از بازتاب مناسبی که تاکنون "سعادت آباد" داشته است بسیار خرسندم.
وی ادامه داد: امروز در آخرین روز نمایش فیلمها درسینمای رسانهها "سعادت آباد" به نمایش درمیآید که امیدوارم منتقدان نیز از فیلم استقبال کنند. برخلاف بعضی از شنیدهها مازیار میری از داوری فیلم در بخش کارگردانی کنارهگیری نکرده است و این موضوع را کاملا تکذیب میکنم.
لیلا حاتمی در نمایی از فیلم "سعادتآباد"
در این فیلم سینمایی که امروز ساعت 19:30 در سینمای رسانه در برج میلاد به نمایش در میآید، لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، هنگامه قاضیانی، حسین یاری و امیر آقایی بازی میکنند.
داستان این فیلم درباره یاسی، زنی است که در زندگی مشترک با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم میگیرد برای او جشن تولد بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز را از قبل پیشبینی میکند، غافل از این که همه چیز مطابق با خواسته او پیش نمیرود...
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