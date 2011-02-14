اسباب بازی ایرانی حمایت ایرانی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شماری از غرفه‌داران این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کردند که در حال حاضر علی‌رغم تمهیدات دولت به منظور کاهش استفاده از اجناس چینی، عروسک‌های چینی به دلیل پایین بودن قیمت از فروش بالایی در کشور برخوردارهستند.

به گفته آنان در همین حال، گسترش عروسک‌های چینی در بازار کشور باعث کاهش تولید و سلب انگیزه تولید کنندگان شده است.

مرزهای کشور را بر عروسکهای خارجی ببندید

حاضران در این نمایشگاه با بیان اینکه بالا بودن هزینه خرید مواد اولیه برای تولید عروسک مهمترین دغدغه این قشر به شمار می‌رود، اظهار داشتند: ممنوعیت کامل ورود عروسک های خارجی به داخل کشور یکی از مهمترین خواسته‌های تولیدکنندگان ایرانی است.

محسن یاوری یکی از تولید کنندگان عروسک با بیان اینکه عروسک‌های چینی به لحاظ قیمت ارزان، بیشترین فروش را در بازارهای داخلی دارند، افزود: این در حالی است که عروسک‌های ساخت داخل به دلیل بالا بودن هزینه مواد اولیه نسبت به عروسک‌های چینی با قیمت تمام شده بیشتری به فروش می‌رسند.

یاوری خاطر نشان کرد: بالا بودن قیمت مواد اولیه باعث نزول کیفیت محصول شده است که در این خصوص دولت می‌تواند با پرداخت یارانه به این بخش از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.

هزینه تهیه مواد اولیه ساخت عروسک در ایران بالاست

یکی از عروسک سازان حاضر در نمایشگاه همدان نیز افزود: بالا بودن هزینه خرید مواد اولیه برای ساخت عروسک و فقدان سود دهی مناسب و در مقابل افزایش دستمزد کارگران وافزایش تعرفه بیمه مشاغل از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان عروسک است.

محمد طاهری گفت: تنوع در تولیدات و پایین بودن قیمت، مردم را به خرید محصولات چینی ترغیب می‌کند در صورتی که اگر دولت مواد اولیه تولید عروسک را به صورت یارانه‌ای و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد به طور حتم اجناس ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی قابل عرضه و رقابت خواهند بود و از این رهگذر سرمایه‌گذاری بلند مدتی نیز به منظور تقویت خلاقیت کودکان در سال‌های آتی حاصل می شود.

وی اضافه کرد: دولت با اعلام ممنوعیت ورود عروسک‌های خارجی به ویژه چینی به کشور می تواند از تولیدات داخلی حمایت کند.

یکنواختی عروسک های داخلی، بازار چینی ها را رونق داده است

یکی دیگر از تولیدکنندگان عروسک نیز گفت: یکنواختی در تولیدات عروسک داخلی یکی از عوامل اصلی گرایش مردم به عروسک‌های خارجی است.

یونس ایزدپناه افزود: تولید کنندگان داخلی باید با ایده‌های نوین و تولیدهای متنوع مردم را به خرید عروسک های ایرانی ترغیب کنند.

ایزد پناه اضافه کرد: عروسک‌های چینی دارای تنوع و کیفیت مناسب هستند و از این رو استقبال از این محصول خارجی زیاد است.

وی اظهار داشت: دولت می تواند با ایجاد شرایط مناسب برای خرید مواد اولیه تولید عروسک با قیمت مناسب از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.

کودکان ایرانی با اسباب بازیهای چینی بزرگ نمی شوند

یکی از کارشناسان حاضر در نمایشگاه عروسک همدان نیز با بیان اینکه اسباب بازی از کالاهایی است که همه ما در کودکی با آن سروکار داشته ایم و بسیاری از استعدادها و تواناییهای خود را در بطن کودکی با آن رشد داده و به بلوغ رسانده ایم، گفت: مطالعه فرهنگ اقوام مختلف نشان دهنده آنست که نوع اسباب بازی ها ریشه در فرهنگ اقوام دارد.

مونا طهوری با بیان اینکه هر کودک در دوران کودکی با بازی کردن با اسباب بازی مورد علاقه خود علاوه بر آن که سرگرم می شود و بسیاری از استعدادهایش کم کم رشد پیدا می کند با لایه های زیرین فرهنگ و زبان خود هم آشنا می شود، افزود: والدین و نهادهای آموزشی باید به اسباب بازی به عنوان کالایی فرهنگی توجه بیشتری نشان دهند و اولین تجربه های زندگی کودکان خود را در فضایی مهیا سازند که کودک بتواند بیشترین بهره را از آن ببرد.

عروسک جای خالی مربی را پر می کند

وی تاکید کرد: اسباب بازی برعکس آن که بسیاری از خانواده ها آن را وسیله ای صرفا برای سرگرمی کودک می پندارند، در پاره ای از موارد جای خالی یک مربی را پر می کند و به کودک اجازه دهد تا در فضایی اطمینان بخش دست به تجربه هایی بزند که چه بسا آینده مسیر زندگی اش را تعیین کند.

طهوری با اشاره به اینکه متاسفانه نهادهای آموزشی از این امور پنهان در لایه های بعدی قضیه غافلند، گفت: تولید وسیله ای آموزشی برای کودکان از سوی این نهادها بیشتر از سر انجام وظیفه است تا از روی نظری کارشناسی شده و دلسوزانه.

وی با بیان اینکه بازی کردن کودکان ایرانی با اسباب بازیهای خارجی که در پس خود بستری غیر بومی و نا آشنا را دارد خطرناک است، ادامه داد: این خطر به حدی است که هزینه کردن در امور آموزشی در سالهای بعد از کودکی در دبستان و مقطع راهنمایی نمی تواند اثر آن را بشوید.

طهوری گفت: غفلت از این امر و باز گذاشتن این در برای ورود هر مهمان ناخوانده ای از هر کشوری میتواند ذهن و روح کودک امروز و پدر و مادر فردا را چنان مکدر سازد و جامعه فردا را از ریشه هایش چنان دور کند که دیگر نتوان برای آن کاری انجام داد.

واردات اسباب بازی فرهنگ بیگانه را به کشور راه می دهد

علی رحمانی یکی دیگر از حاضران در دهمین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی، وسایل آموزشی، کمک آموزشی و لوازم کودک و نوجوان همدان نیز با بیان اینکه انگار مسئولان ما خبر ندارند که می توان هر کالایی را از کشورهای دیگر وارد کرد به غیر از اسباب بازی ، اظهار داشت: وارد کردن اسباب بازی از یک کشور بیگانه مانند وارد کردن آموزش و پرورش از جای دیگریست که با خود فرهنگی غریب را هم می‌آورد.

رحمانی با اشاره به اینکه مگر می‌توان کودکان ایرانی را با اسباب بازی هایی که خواستگاهشان کشوری دیگر است بزرگ کرد؟ گفت: هر کدام از این اسباب بازی‌ها نماینده فرهنگی خاص هستند و به اعتقاد بنده خیانت است که کودک ایرانی را با فرهنگ غیر ایرانی بزرگ کنیم.

وی گفت: عروسک و اسباب بازی نمادی برای فرهنگ هاست و در هر کشوری آن را بر مبنای تاریخ، اسطوره ها و آیتم های فرهنگی خودشان می سازند که در جای دیگر این آیتم ها شناخته شده نیست و محلی از اعراب ندارد.

رحمانی اظهار داشت: کودکان هر سرزمین باید با اشکال مختلف فرهنگی خود بزرگ شوند که این اشکال در اسباب بازیها نمودی ویژه پیدا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید این عادت که وارد کردن عروسک و اسباب بازی از تولید آن ارزانتر تمام می شود را فراموش کرد، افزود: حتی عروسک های ایرانی که در خارج و مخصوصا چین تولید می شوند ظاهر موجهی دارند اما رنگ و لعاب ایرانی را ندارند.

واردات اسباب بازی تولید کنندگان داخلی را به ورشکستگی می رساند

وی با تاکید بر حمایت از تولید کنندگان ایرانی افزود: ورود اسباب بازی علاوه بر آن که از لحاظ فرهنگی لطمه ای جبران ناپذیر به فرزندان این آب و خاک می زند بسیاری از تولید کنندگان داخلی را در ورطه ورشکستگی قرار داده که باید برای آن هر چه زودتر راه چاره ای پیدا کرد.

دهمین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی، وسایل آموزشی، کمک آموزشی و لوازم کودک و نوجوان و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی، دوچرخه و موتورسیکلت تا 29 بهمن ماه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 19 پذیرای بازدیدکنندگان است.