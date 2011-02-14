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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

میرباقری و عرب‌نیا با مدیر شبکه جام جم دیدار کردند

میرباقری و عرب‌نیا با مدیر شبکه جام جم دیدار کردند

داود میرباقری کارگردان، فریبرز عرب‌نیا بازیگر و محمود فلاح تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" با مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه جام جم دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه جام جم به پاس یک عمر تلاش صادقانه میرباقری در کارگردانی سریال‌های فاخری همچون "امام علی (ع)، "معصومیت از دست رفته" و "مختارنامه" از وی قدردانی و تشکر کرد.

همچنین ایفای نقش هنرمندانه فریبرز عرب‌نیا را ستایش و محمود فلاح را به تهیه‌کنندگی اینگونه سریال‌ها تشویق و از وی تشکر کرد.

در جشن فجر و برترین‌های شبکه جام جم که هفته گذشته در شیراز برگزار شده بود از داود میرباقری، فریبرزعرب‌نیا و محمود فلاح تقدیر شد، اما آنها در این مراسم حضور نداشتند.

کد مطلب 1253553

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