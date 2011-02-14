سهم اصفهان در صادرات غیر نفتی کشور هفت درصد است

علیرضا همدانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان هفت درصد از صادرات غیر نفتی کشور را در 9 ماهه نخست سال جاری انجام داده است، افزود: در 9 ماهه نخست سال جاری 1.5 میلیارد دلار کالای تولید شده در استان اصفهان از کشور صادر شده که در مجموع هفت درصد کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان ظرفیتهای بسیاری برای تولید کالاهای استاندارد و قابل استاندارد به دیگر کشورهای جهان دارد، اظهار داشت: نقش تولیدات استاندارد و قابل رقابت بودن آنها با آخرین فناوریهای جهانی در صادرات کالا از کشور بسیار اهمیت دارد که در این زمینه استان اصفهان از ظرفیتهای بسیاری برخوردار است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه استان اصفهان می‌تواند میزان صادرات غیر نفتی و جایگاه خود در کشور را در این زمینه ارتقا دهد، تصریح کرد: میزان صادرات غیر نفتی استان اصفهان قابلیت افزایش به پنج میلیارد دلار در سال را دارا است.

وی با بیان اینکه به منظور افزایش میزان صادرات استان اصفهان به کشورهای دیگر، موارد مهمی باید در نظر گرفته شود، اضافه کرد: تعاملات اقتصادی با بازارهای هدف، شناسایی بازار، حمل و نقل آسان و همچنین استاندارد بودن کالاهای صادراتی از جمله مهمترین عوامل رشد و ارتقای میزان صادرات استان اصفهان به دیگر کشورهای جهان خواهد بود.

همدانیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تشویق سرمایه‌گذاران تاثیر بسیار زیادی بر افزایش میزان صادرات استان اصفهان خواهد داشت، ادامه داد: نباید از نقش تاثیرگذار تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران و پرهیز از بروکراسی اداری در ارتباط با افزایش میزان صادرات استان اصفهان غافل ماند.

وی با بیان اینکه مدیریت استان اصفهان تاکید بسیاری بر حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاران به منظور افزایش میزان صادرات غیر نفتی دارند، بیان داشت: با توجه به رتبه نخست استان اصفهان در حمل و نقل، توجه به ناوگان حمل و نقل بین‌المللی و نوسازی این ناوگان مورد تاکید مدیریت اجرایی استان اصفهان قرار دارد و برنامه‌ریزی‌هایی نیز به منظور این امر انجام گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان با بیان اینکه سیاست‌گذاریهای بسیاری به منظور ارتقای جایگاه اصفهان به جایگاه ثابت صادرات غیر نفتی در کشور انجام شده است، تاکید کرد: با توجه به تلاش مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی در بخش صادرات غیر نفتی، امیدواریم تا در آینده نزدیک استان اصفهان به عنوان قطب ثابت در زمینه صادرات، نقش آفرینی مطلوبی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به لزوم توجه به بخش خصوصی و فعالیت این بخش در عرصه‌های مختلف، گفت: بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی نمی‌توان گامهای اساسی در عرصه تولید و اشتغال برداشت.

همدانیان اشتغال، تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را دغدغه امروز دولت و به ویژه مسئولان استان اصفهان دانست و افزود: استان اصفهان به دلیل قابلیتها و ظرفیتهای بالای آن، نیازمند فعالیت، تلاش و کوشش بیشتر در تمامی عرصه‌هایی است که موجبات توسعه اصفهان را فراهم می‌کند.

وی به وجود زیرساختهای مناسب و کافی در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: بسترسازی از لحاظ نرم‌افزاری برای توسعه و تعالی روزافزون استان اصفهان در حال شکل‌گیری است و در این راه بخش خصوصی می‌تواند سهم بسزایی ایفا کند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان همچنین با انتقاد از ایجاد برخی موانع در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اصفهان، خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه‌ها، نهادها و ارگانها به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و توسعه بیشتر اقتصادی استان اصفهان شد.

وی همچنین از واریز مرحله دوم یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار در استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: بر اساس اعلام هیئت دولت، دور دوم واریز یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار تا پایان هفته جاری به انجام خواهد رسید که خانوارهای استان اصفهان نیز این میزان یارانه‌ را دریافت خواهند کرد.