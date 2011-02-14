علی رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در سال‌های اخیر بحران افت سطح آب زیرزمینی تشدید شده است.

وی با تشریح وضعیت منابع آب استان، وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرد و اظهارداشت: این در حالی است که در حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی هیچ سازمانی به صورت جدی این شرکت را حمایت نمی کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: راندمان آبیاری در استان و کشور حدود 30 درصد می‌باشد و مابقی آب هدر می رود.

طاهری تنها راه جلوگیری از مصرف بی‌رویه در این بخش را مدیریت و برنامه ریزی دقیق و همکاری کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای خراسان رضوی خواستار تشویق کشاورزان به کشت شبه دیم برای کاهش مصرف آب شد و ادامه داد:اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای مهم مقابله با خشکسالی است.

33 دشت از36 دشت خراسان رضوی با بحران آب مواجه است.

